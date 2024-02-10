Движение грузовиков в пункте пропуска "Шегини-Медика" восстановлено

Польские фермеры завершили акцию протеста перед пунктом пропуска "Шегини-Медика" на границе с Украиной.

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Об этом сообщила прессслужба Госпогранслужбы.

Как отмечают в ведомстве, по полученной от Пограничной стражи Республики Польша информацию, сегодня в 11:30 завершилась акция протеста перед пунктом пропуска "Шегини-Медика".

"Въезда в Украину ожидают 220 грузовиков. Оформление и пропуск транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме", - подчеркнули в Госпогранслужбе.

Там добавили, что просят водителей и перевозчиков учесть эту информацию при планировании своих перевозок.

Польские фермеры планируют на месяц заблокировать границу с Украиной

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика – Шегини", "Позвоночное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин". Также протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных с железнодорожного транспорта на автомобильный.

В зависимости от КПП, протестующие планируют пропускать по 1-2 грузовика в час.

Кроме того, с 12 февраля поляки сообщили, что могут начать частичную блокаду в пункте пропуска "Зосин-Устилуг" в Польше для грузовиков.

По состоянию на утро 10 февраля, по данным Госпогранслужбы, на границе Украины с Польшей в очередях в пункты пропуска находится около 1300 грузовиков.

Чем недовольны польские фермеры

Европейская комиссия отказалась вернуть импортные пошлины на украинское зерно, о чем просили Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия.

Как заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, Польша стремится ввести механизм, "который бы защитил польских фермеров".

По его словам, открытие европейского рынка для агропродукции из Украины может в будущем "полностью дестабилизировать" как польский, так и европейский рынки.

Секерский хочет, чтобы в постановлении Европейской комиссии о продолжении беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 было положение, позволяющее "региональные защитные меры".

Как сообщило Министерство сельского хозяйства Польши, запрет на импорт украинской агропродукции будет действовать до разработки соответствующих защитных устройств на уровне Европейской Комиссии.

Заметим, что предыдущий польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявлял, что Польша не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна, так как польское сельское хозяйство никогда не победит украинское АПК.