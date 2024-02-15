Украинские перевозчики начали акцию протеста возле пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск"

15 февраля рядом с международным пунктом пропуска "Ягодин - Дорогуск" стартовала мирная акция протеста украинских перевозчиков. Эта акция организована в ответ на действия польских фермеров.

Об этом сообщает "Суспільне".

По информации, поступившей от корреспондента "Суспільного", на границу колонной приехали 15 грузовиков украинских перевозчиков, а также около 20 легковых авто.

Отмечается, что акция протеста началась ориентировочно в 11.00. На месте ее проведения находятся правоохранители. На грузовиках водители разместили плакаты с надписями на украинском, польском и английском языках.

Украинские перевозчики и водители, участвующие в акции протеста, намерены блокировать и препятствовать движению по украинским дорогам польским грузовикам, объезжающим очередь на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин".

Пока неизвестно, как долго будет продолжаться акция протеста. По предварительным данным, украинские перевозчики планируют блокировать пункт пропуска до 10 марта.

Напомним, эта акция протеста была анонсирована 14 февраля общественной организацией "Международные автомобильные перевозчики Украины".

"В связи с блокадой и произволом польских фермеров на границе, украинские международные перевозчики не могут быть в стороне, потому что они являются артериями экономики. Поэтому мы требуем равных условий экономического сотрудничества", - говорится в сообщении организации.

Возобновление акций протеста на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Также протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей фермеры имеют до 9 марта.

В зависимости от КПП, протестующие планируют пропускать по 1-2 грузовика в час, а перед пунктом пропуска "Медика" ограничения коснутся и легкового транспорта и автобусов.

12 февраля в 10:10 начались акции протеста польских фермеров недалеко от пункта пропуска "Зосин".

20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокируют все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.