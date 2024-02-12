Польские фермеры заблокировали два пункта пропуска и возобновили блокировку "Шегини"

12 февраля в 10:10 начались акции протеста польских фермеров недалеко от пункта пропуска "Зосин". Протестующие намерены пропускать по 3 грузовика в час.

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Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что легковые автомобили, автобусы, транспортные средства с гуманитарной помощью, а также транспортные средства до 3,5 тонн в обоих направлениях будут оформляться в обычном режиме.

Также в ГПСУ сообщили, что заблокировано движение возле пункта пропуска "Долгобычув". Участники акции протеста намерены пропускать по 2 грузовика в час в оба направления.

Кроме этого, возобновлена блокировка на направлении пунктов пропуска "Медика - Шегини", которая была временно прекращена 10 февраля. Планируется пропускать по 1 грузовику в час. На пропуск легкового автотранспорта и автобусов акция протеста не будет распространяться.

Напомним, польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Гребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Также протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Скандал с высыпанным зерном из украинских фур

Как сообщал Укринформ, вблизи пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск" неизвестные из числа протестующих повредили украинские грузовики и высыпали из них зерно. Видео случившегося опубликовали в соцсетях 11 февраля.

На польському кордоні протестувальники висипають зерно з українських вантажівок. pic.twitter.com/WI04x29yQr — NV (@tweetsNV) February 11, 2024

Полиция польского города Хелм начала расследование инцидента.

"После оформления документов в Польшу въехали три грузовика под управлением граждан Украины. Участники протеста не пропустили транспорт и в какой-то момент открыли прицепы, из-за чего зерно частично высыпалось на дорогу. Водители повернули обратно в сторону Украины", - проинформировала Ева Чиж из главного управления городской полиции Хелма, передает Польское радио.

Отмечается, что полиция проверяет детали инцидента, собирает доказательства, после чего все собранные материалы будут направлены в прокуратуру для экспертизы.

Как сообщает "Европейская правда", посольство Украины в Польше ожидает решительной реакции польской стороны на ситуацию.

"Такие методы протестующих не должны толероваться в европейской цивилизованной стране, не говоря уже о моральной стороне этой провокации. Поэтому мы требуем найти и привлечь виновных к ответственности. Польские органы власти должны решительно отреагировать в правовом поле на это позорное и оскорбительное для украинцев и большинства поляков преступление и не разрешать подобных варварских действий в будущем", – заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч.

На инцидент на границе отреагировал мэр Львова Андрей Садовый, назвав такие действия низостью и позором.

"Назовем вещи своими именами. На этом фото — украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков. Псевдоблокада на границе продолжается. Украинцы буквально поливают кровью поля, которые дают это зерно. Собирать пшеницу на поле, которое видело войну - это как работать сапером", - написал он в своем телеграмм-канале.

Чем недовольны польские фермеры

Европейская комиссия отказалась вернуть импортные пошлины на украинское зерно, о чем просили Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия.

Как заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, Польша стремится ввести механизм, "который бы защитил польских фермеров".

По его словам, открытие европейского рынка для агропродукции из Украины может в будущем "полностью дестабилизировать" как польский, так и европейский рынки.

Секерский хочет, чтобы в постановлении Европейской комиссии о продолжении беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 года было положение, позволяющее "региональные защитные меры".

Как сообщило Министерство сельского хозяйства Польши, запрет на импорт украинской агропродукции будет действовать до разработки соответствующих защитных механизмов на уровне Европейской Комиссии.

Отметим, предыдущий польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявлял, что Польша не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна, поскольку польское сельское хозяйство никогда не победит украинское АПК.