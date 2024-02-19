Потребление металлопроката в Украине в январе снизилось на треть

В январе текущего года украинские предприятия сократили потребление металлопроката на 37% по сравнению с тем же периодом прошлого года, потребив лишь 137,7 тыс. тонн против 219,1 тыс. тонн в прошлом году.

Об этом сообщило объединение "Укрметаллургпром".

"Таким образом, в январе-2024 наблюдается сокращение емкости внутреннего рынка по отношению к январю-2023 на 37,15%, с одновременным увеличением доли импортной составляющей на 59,47%", - говорится в сообщении.

Согласно данным, импорт металлопроката составил 85,1 тыс. тонн, что составляет 61,8% от общего внутреннего потребления. В то время как производство металлопроката в январе-2024 достигло 453 тыс. тонн, что на 175,9% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Из них около 400,4 тыс. тонн или 88,4% было экспортировано. В январе-2023 доля экспорта составила 35,6% (91,6 тыс. тонн при общем производстве металлопроката 257,4 тыс. тонн).

Отмечается, что структура экспортных поставок имеет более высокую долю полуфабрикатов и плоского проката по сравнению с прошлым годом, тогда как доля сортового проката снизилась.

"Укрметаллургпром" также обратило внимание на сокращение емкости внутреннего рынка и увеличение доли импортной составляющей. Анализ рынка за 2023 год показал рост в 2,19 раза по сравнению с 2022 годом, достигнув 3 млн. 505,6 тыс. тонн с импортом в 1 млн. 118,6 тыс. тонн.

Согласно сообщению, в январе 2024 года основными покупателями украинского металлопроката стали страны Европейского Союза, которые приобрели 74,0% всего экспорта, за ними следуют страны другой части Европы с 9,2%, а также африканские страны с долей в 6,9%. %.

В списке импортирующих металлургическую продукцию в январе этого года лидируют другие европейские страны с показателем 42,1%. На втором месте расположился Европейский Союз с 41,9%, а в Азии заняли третье место с 15,6%.

В прошлом году импорт плоского проката в Украину вырос почти в 2 раза

В 2023 году Украина импортировала 908,2 тыс. тонн плоского проката – по сравнению с 2022 годом объемы импорта выросли на 93,2%. При этом расходы на импорт за год выросли на 48,4% г./г. – до $1,03 млрд.

В течение декабря 2023 импорт плоского проката в Украину вырос на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем, и на 32,1% по сравнению с декабрем 2022-го - до 77,15 тыс. тонн. Расходы на импорт составили $79,09 млн, что на 1,3% больше м/м. и 14,6% г./г.

В лидерах среди видов плоского проката по объемам импорта в Украину в 2023 году был прокат плоский холоднокатаный из углеродистой стали без покрытия шириной 600 мм и более (УКТВЭД 7209) – 80,03 тыс. тонн на $69,5 млн. За декабрь поставки такой продукции в страну выросли на 20,7% м/м. – до 10,83 тыс. тонн, а в денежном выражении – на 13,4% м/м. – до $8,35 млн.

Крупнейшими поставщиками плоского проката с покрытием шириной 600 мм и более в 2023 году были Китай, Турция и Польша – 22,5%, 25,7% и 15,8% соответственно в денежном эквиваленте.

Проблемы с транспортировкой товаров

В 2023 году объем продукции компании "Метинвест" вырос на 16%, однако проблему составляют перевалка в портах и пересечение границы. Есть проблемы с транспортировкой товаров через польско-украинскую границу и перевалкой в портах. Это препятствует поставке на наш рынок и транзиту по морским путям.

Однако идея использовать польскую инфраструктуру для замещения заблокированных россиянами портов в Черном море нереалистичная, ведь в Польше она слишком тесна для украинского бизнеса.

До полномасштабного вторжения Украина могла спокойно экспортировать 80% металлопродукции и железорудного сырья. Все украинские логистические пути, включая железные дороги и порты, могли с этим справиться.

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