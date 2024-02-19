Споживання металопрокату в Україні у січні знизилося на третину

В січні поточного року українські підприємства скоротили споживання металопрокату на 37% порівняно з тим же періодом минулого року, споживши лише 137,7 тис. тонн проти 219,1 тис. тонн у минулому році.

Про це повідомило об'єднання "Укрметалургпром".

"Таким чином, у січні-2024 спостерігається скорочення ємності внутрішнього ринку відносно січня-2023 на 37,15%, з одночасним збільшенням частки імпортної складової на 59,47%", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними, імпорт металопрокату становив 85,1 тис. тонн, що є 61,8% від загального внутрішнього споживання. В той час як виробництво металопрокату в січні-2024 досягло 453 тис. тонн, що на 175,9% більше ніж в аналогічному періоді 2023 року.

З них близько 400,4 тис. тонн або 88,4% було експортовано. У січні-2023 частка експорту становила 35,6% (91,6 тис. тонн за загального виробництва металопрокату 257,4 тис. тонн).

Зазначається, що структура експортних поставок має вищу частку напівфабрикатів і плоского прокату порівняно з минулим роком, тоді як частка сортового прокату знизилася.

"Укрметалургпром" також звернуло увагу на скорочення ємності внутрішнього ринку та збільшення частки імпортної складової. Аналіз ринку за 2023 рік показав зростання в 2,19 раза порівняно з 2022 роком, досягнувши 3 млн 505,6 тис. тонн з імпортом в 1 млн 118,6 тис. тонн.

Згідно з повідомленням, у січні 2024 року, основними покупцями українського металопрокату стали країни Європейського Союзу, які придбали 74,0% усього експорту, за ними йдуть країни іншої частини Європи з 9,2%, а також африканські країни з часткою в 6,9%.

У списку країн, що імпортували металургійну продукцію у січні цього року, лідирують інші європейські країни з показником 42,1%. На другому місці розташувався Європейський Союз із 41,9%, а країни Азії зайняли третє місце з 15,6%.

Торік імпорт плоского прокату в Україну виріс майже в 2 рази

У 2023 році Україна імпортувала 908,2 тис. тонн плоского прокату – у порівнянні з 2022 роком обсяги імпорту зросли на 93,2%. При цьому витрати на імпорт за рік зросли на 48,4% р./р. – до $1,03 млрд.

Впродовж грудня 2023 року імпорт плоского прокату в Україну зріс на 3,2% у порівнянні з попереднім місяцем, та на 32,1% порівняно з груднем 2022-го – до 77,15 тис. тонн. Витрати на імпорт становили $79,09 млн, що на 1,3% більше м./м. та 14,6% р./р.

У лідерах серед видів плоского прокату за обсягами імпорту в Україну в 2023-му році був прокат плоский холоднокатаний з вуглецевої сталі без покриття завширшки 600 мм і більше (УКТЗЕД 7209) – 80,03 тис. тонн на $69,5 млн. За грудень поставки такої продукції в країну зросли на 20,7% м./м. – до 10,83 тис. тонн, а в грошовому виразі – на 13,4% м./м. – до $8,35 млн.

Найбільшими постачальниками плоского прокату з покриттям завширшки 600 мм і більше у 2023 році були Китай, Туреччина та Польща – 22,5%, 25,7% та 15,8% відповідно в грошовому еквіваленті.

Проблеми з транспортуванням товарів

У 2023 році обсяг продукції компанії "Метінвест" виріс на 16%, однак проблему становлять перевалка в портах та перетин кордону. Існують проблеми з транспортуванням товарів через польсько-український кордон та перевалкою в портах. Це перешкоджає постачанню на наш ринок і транзиту морськими шляхами.

Проте, ідея використовувати польську інфраструктуру для заміщення заблокованих росіянами портів у Чорному морі нереалістична, адже у Польщі вона занадто тісна для українського бізнесу.

До повномасштабного вторгнення Україна могла спокійно експортувати 80% металопродукції та залізорудної сировини. Усі українські логістичні шляхи, включно із залізницею та портами, могли з цим впоратися.

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