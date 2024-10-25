За восемь месяцев товарооборот между Украиной и Португалией вырос на 15%

С начала 2024 года двусторонний товарооборот между Украиной и Португалией вырос на 15,1%, что составляет дополнительные 29,2 млн. долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Министерство экономики.

По итогам встречи министерки экономики Украины Юлии Свириденко и министра экономики Португалии Педро Реиша было подчеркнуто, что такие показатели свидетельствуют о росте взаимного интереса к развитию экономических связей.

В 2023 году общий товарооборот с Португалией составил 293,7 млн долларов, что на 49,4% больше, чем в 2022 году. В то же время экспорт украинских товаров вырос на 64,6%, достигнув 223,5 млн. долларов.

Представители португальского бизнеса активно интересуются сотрудничеством с Украиной в таких секторах как оборона, машиностроение, аграрная отрасль, фармацевтика и возобновляемая энергетика.

Обсуждение также затронули предстоящее третье заседание Украинско-португальской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое пройдет 15 ноября 2024 года после шестилетнего перерыва. Свириденко подчеркнула, что это станет важным шагом в укреплении экономических отношений и вовлечении португальских компаний в проекты по восстановлению Украины.

Добавим, в сентябре резко возрос спрос на новый урожай украинской кукурузы. Глобальные рынки показали высокий спрос на украинскую кукурузу, а Португалия также подключилась к закупкам.