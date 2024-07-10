Португалия предоставит Украине по €220 млн помощи в этом и следующем году

Помощь Португалии Украине достигнет размера более 220 миллионов евро в этом году и будет повторена в 2025 году.

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Об этом на полях саммита НАТО в Вашингтоне заявил премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру, сообщает издание JN.

По его словам, в рамках усилий союзников по НАТО по инвестированию в безопасность и оборону предусмотрен большой финансовый вклад в международную коалицию по военной, гуманитарной, политической и экономической поддержке Украины.

"Только в этом году, по нашим оценкам, мы сможем достичь размера поддержки в размере более 220 миллионов евро, которая будет повторена в следующем году", - сказал он.

Выступая перед журналистами, премьер-министр Португалии также подтвердил принятое в конце июня обязательство презентовать на саммите план Португалии по достижению инвестиций в безопасность и оборону в размере 2% валового внутреннего продукта (ВВП) в 2029 году.

"У нас есть обязательство, которое я формализовал в письме, которое я направил генеральному секретарю НАТО, что достижения 2% наших бюджетных расходов на оборону будут достигнуты на год раньше, чем планировалось, в 2029 году", - сказал он.

Напомним, 15 марта Португалия объявила о выделении 100 млн евро на закупку артиллерийских боеприпасов большого калибра для Украины в рамках соответствующей чешской инициативы.

А 28 мая в Лиссабоне президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

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