Португалія надасть Україні по €220 млн допомоги цього і наступного року

Допомога Португалії Україні досягне розміру у понад 220 мільйонів євро цього року і буде повторена у 2025 році.

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Про це на полях саміту НАТО у Вашингтоні заявив прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру, повідомляє видання JN.

За його словами, у рамках зусиль союзників по НАТО з інвестування в безпеку та оборону передбачено великий фінансовий внесок у міжнародну коаліцію з військової, гуманітарної, політичної та економічної підтримки України.

"Тільки цього року, за нашими оцінками, ми зможемо досягти розміру підтримки у розмірі понад 220 мільйонів євро, яка буде повторена наступного року", - сказав він.

Виступаючи перед журналістами, прем'єр-міністр Португалії також підтвердив зобов'язання, прийняте наприкінці червня, презентувати на саміті план Португалії щодо досягнення інвестицій у безпеку та оборону у розмірі 2% валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2029 році.

"У нас є зобов'язання, яке я формалізував у листі, котрий я направив генеральному секретарю НАТО, що досягнення 2% наших бюджетних видатків на оборону буде досягнуто на рік раніше, ніж планувалося, у 2029 році", - сказав він.

Нагадаємо, 15 березня Португалія оголосила про виділення 100 млн євро на закупівлю артилерійських боєприпасів великого калібру для України в рамках відповідної чеської ініціативи.

А 28 травня у Лісабоні президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки.

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