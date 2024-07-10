Країни НАТО виділять понад $7 млн для підтримки жінок в ЗСУ

Країни НАТО нададуть понад 7 мільйонів доларів для підтримки жінок в ЗСУ, включаючи понад 10 тисяч уніформ, взуття та іншого необхідного спорядження.

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Про це повідомило Міністерство оборони України.

Згідно з повідомленням, держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про допомогу НАТО для українських жінок-військовослужбовців на прийомі після круглого столу НАТО "Жінки, мир, безпека".

"Сьогодні ми робимо крок, щоб забезпечити українських військовослужбовиць необхідним спорядженням. Країни-члени НАТО виділять понад 7 мільйонів доларів США для цієї мети", — заявив Блінкен.

У відомстві додають, що перемовини з НАТО щодо додаткового фінансування велися з 2023 року. У березні 2024 року заступниця міністра оборони Наталія Калмикова зустрілася зі спеціальною представницею НАТО Ірен Фелін та головою представництва НАТО в Україні Карен МакТір. Сторони домовилися про консультації та взаємодопомогу у впровадженні принципів гендерної рівності у Силах безпеки та оборони України.

Також зазначимо, що за даними заступниці міністра оборони Наталії Калмикової, у лавах Збройних сил України служать понад 67 000 жінок. Із них 19 000 – цивільні співробітниці, інші є військовослужбовицями.

Нагадаємо, на саміті НАТО у Вашингтоні союзники оголосили про виділення Україні пакету допомоги у розмірі 1 мільярд доларів на підтримку протиповітряної оборони, а також про надання систем Patriot, NASAMS і SAMP-T.

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