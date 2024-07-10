Страны НАТО выделят более $7 млн для поддержки женщин в ВСУ

Страны НАТО предоставят более 7 миллионов долларов для поддержки женщин в ВСУ, включая более 10 тысяч униформ, обуви и другого необходимого снаряжения.

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Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о помощи НАТО для украинских женщин-военнослужащих на приеме после круглого стола НАТО "Женщины, мир, безопасность".

"Сегодня мы делаем шаг, чтобы обеспечить украинских женщин-военнослужащих необходимым снаряжением. Страны-члены НАТО выделят более 7 миллионов долларов США для этой цели", — заявил Блинкен.

В ведомстве добавляют, что переговоры с НАТО по дополнительному финансированию велись с 2023 года. В марте 2024 года заместитель министра обороны Наталья Калмыкова встретилась со специальной представительницей НАТО Ирэн Фелин и главой представительства НАТО в Украине Карен МакТир. Стороны договорились о консультациях и взаимопомощи по внедрению принципов гендерного равенства в Силах безопасности и обороны Украины.

Также отметим, что по данным замминистра обороны Натальи Калмыковой, в рядах Вооруженных сил Украины служат более 67 000 женщин. Из них 19 000 – гражданские сотрудницы, остальные – военнослужащие.

Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне союзники объявили о выделении Украине пакета помощи в размере 1 миллиарда долларов на поддержку противовоздушной обороны, а также о предоставлении систем Patriot, NASAMS и SAMP-T.

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