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За вісім місяців товарообіг між Україною та Португалією зріс на 15%

За вісім місяців товарообіг між Україною та Португалією зріс на 15%
Фото: Мінекономіки

З початку 2024 року двосторонній товарообіг між Україною та Португалією зріс на 15,1%, що становить додаткові 29,2 млн доларів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

За підсумками зустрічі міністерки економіки України Юлії Свириденко та міністра економіки Португалії Педро Реїша, було підкреслено, що такі показники свідчать про зростання взаємного інтересу до розвитку економічних зв’язків.

У 2023 році загальний товарообіг з Португалією становив 293,7 млн доларів, що на 49,4% більше ніж у 2022 році. Водночас експорт українських товарів зріс на 64,6%, досягнувши 223,5 млн доларів.

Представники португальського бізнесу активно цікавляться співпрацею з Україною в таких секторах, як оборона, машинобудування, аграрна галузь, фармацевтика та відновлювальна енергетика.

Обговорення також торкнулися майбутнього третього засідання Українсько-португальської комісії з економічного співробітництва, яке пройде 15 листопада 2024 року після шестирічної перерви. Свириденко наголосила, що це стане важливим кроком у зміцненні економічних відносин та залученні португальських компаній до проектів з відновлення України.

Додамо, у вересні різко зріс попит на новий врожай української кукурудзи. Глобальні ринки продемонстрували високий попит на українську кукурудзу, а Португалія також підключилася до закупівель.

Автор:
Тетяна Гойденко