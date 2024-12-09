Товарооборот Украины за 11 месяцев 2024 года составил $101,9 млрд

С января по ноябрь 2024 года объем внешней торговли Украины достиг $101,9 млрд. Импорт товаров составил $63,6 млрд, в то время как экспорт — $38,3 млрд.

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Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Основные показатели импорта

Облагаемый импорт составил $52,1 млрд, что соответствует 82% общих объемов ввоза. Налоговая нагрузка на 1 кг импорта составила $0,51, что на 4% больше, чем в 2023 году.

Больше всего товаров импортировали из Китая — $13 млрд, Польши — $6,3 млрд, Германии — $4,8 млрд.

Основные категории импортируемых товаров:

Машины, оборудование и транспорт — $22,2 млрд. Поступления в бюджет: 155,5 млрд грн (29% таможенных платежей).

Продукция химической промышленности — $10,7 млрд. Поступления в бюджет: 79,6 млрд грн (15% таможенных платежей).

Топливно-энергетические товары — $8,2 млрд. Поступления в бюджет: 142,3 млрд. грн. (27% таможенных платежей).

Основные показатели экспорта

Больше украинских товаров экспортировали в Польшу — $4,4 млрд, Испании — $2,7 млрд, Германии — $2,7 млрд.

Тройка популярнейших экспортных товаров:

Продовольственные товары — $22,6 млрд;

Металлы и изделия из них – $4,1 млрд;

Машины, оборудование и транспорт — $3,2 млрд.

Согласно сообщению, за 11 месяцев 2024 года при таможенном оформлении товаров, подлежащих вывозному таможенному налогообложению, в государственный бюджет было уплачено 270,3 млн грн.

Напомним, в январе-октябре 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму 57,4 млрд долларов, а экспортировали — на 34,6 млрд долларов Общий товарооборот составил 92 млрд долларов. за три квартала 2024 года товарооборот Украины составил почти 82 млрд долларов.