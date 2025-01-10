Товарооборот сельхозпродукцией между Украиной и Францией в 2024 году составил $750 миллионов

Товарооборот сельскохозяйственной продукцией между Украиной и Францией в 2024 году достиг $750 миллионов. Украина экспортировала во Францию кукурузу, рапс, подсолнечное масло и мед.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль во время онлайн-встречи со своей французской коллегой Анне Женевар, пишет "Укринформ".

Согласно информации, Украина экспортировала во Францию кукурузу, рапс, подсолнечное масло и мед. Импорт из Франции включал сельскохозяйственную технику, семена и средства защиты растений.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы украинско-французского сотрудничества в аграрном секторе, в частности, в контексте евроинтеграции Украины.

Коваль отметил, что на фоне активной фазы переговоров с Еврокомиссией опыт и поддержка Франции имеют решающее значение.

Министр предложил организовать встречи специалистов агродепартаментов обеих стран по ускорению имплементации европейских норм в украинское законодательство.

Коваль также ознакомил Женевар с результатами визита украинской делегации в Сирию и призвал Францию присоединиться к президентской инициативе "Grain from Ukraine", направленной на обеспечение продовольственной безопасности на Ближнем Востоке.

Анне Женевар подтвердила солидарность Франции с Украиной и выразила готовность поддерживать ее во внедрении европейских стандартов. Франция планирует направить экспертов для работы над санитарными и фитосанитарными нормами, а также благополучием животных.

Активизация сотрудничества между Украиной и Францией в 2024 году свидетельствует об укреплении партнерства двух стран в агросекторе, что способствует интеграции Украины в европейский рынок.

Добавим, с января по ноябрь 2024 года объем внешней торговли Украины достиг 101,9 млрд долларов. Импорт товаров составил $63,6 млрд, в то время как экспорт — $38,3 млрд.