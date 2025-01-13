Взаимовыгодное сотрудничество: в Египте планируют создать украинский продовольственный хаб

Украина и Египет работают над развитием сотрудничества в сельском хозяйстве, в частности, рассматривается возможность создания украинского центра поставок продуктов на территории Египта.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Арабской Республики Египет в Украине Баракатом Али Эллейти.

Об украинско-египетском сотрудничестве

Стороны обсудили потенциал наращивания украино-египетского сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Основные вопросы, которые поднимались:

сокращение отсрочки платежей украинским экспортерам за поставленный товар;

отмена ряда торговых ограничений и пошлин;

возможность создания украинского центра поставок продуктов на территории Египта.

Министр подчеркнул, что сотрудничество между Украиной и Египтом должно быть взаимовыгодным для обеих сторон. Таким образом стороны договорились создать совместную рабочую группу, которая наработает дорожную карту для решения текущих вопросов.

Основное о товарообороте

Товарооборот по аграрной продукции между Украиной и Египтом в 2024 году составил 1,4 млрд долл. Это на 32% больше, чем в 2023 году.

Основу украинского экспорта составила кукуруза, пшеница, соевые бобы, растительное масло.

Из Египта импортировали цитрусовые, картофель, плоды орехов.

Напомним, что украинская компания вышла на рынок Египта с линейкой премиального корма для животных. Kormotech стал первой украинской pet food-компанией, начавшей экспорт пищи для кошек и собак на египетский рынок.