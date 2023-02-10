В Єгипті може з'явитися хаб для українського зерна - Мінагро

Україна та Єгипет обговорюють різні варіанти реалізації спільних агропроєктів, зокрема, профільні міністерства двох країн обговорюють будівництво хабу для українського зерна.

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Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський за результатами зустрічі з послом Арабської Республіки Єгипет в Україні Айманом Ахмедом Мухтаром Ельгаммалем, передає пресслужба Мінагрополітики.

Сторони обговорили торговельних відносин між Україною та Єгиптом і поглиблення співпраці в агросекторі. Посол повідомив, що Каїр зацікавлений у реалізації спільних логістичних агропроектів, а саме у створенні логістичного хабу для поставок зерна.

Сольський на це відповів, що Україна розгляне пропозицію Єгипту.

Український міністр та посол Єгипту також обговорили реалізацію гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine та роль України у забезпеченні продовольчої безпеки світу.

Український міністр та посол Єгипту також обговорили реалізацію гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine та роль України у забезпеченні продовольчої безпеки світу.

Раніше він зазначав, що Мінагро буде консультуватися з бізнесом щодо роботи логістичних хабів у Африці. Водночас, він зауважує, що побудувати хаби не треба витрачати багато часу.

Попри війну Україна у 2022 році зберегла своє місце у п'ятірці найбільших світових експортерів аграрної продукції, тому залишається важливим постачальником продовольства для країн Африки.

Джерело фото: ua.depositphotos.com