В Египте может появиться хаб для украинского зерна - Минагро

Украина и Египет обсуждают разные варианты реализации совместных агропроектов, в частности, профильные министерства двух стран обсуждают строительство хаба для украинского зерна.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский по результатам встречи с послом Арабской Республики Египет в Украине Айманом Ахмедом Мухтаром Эльгаммалем, передает пресс-служба Минагрополитики.

Стороны обсудили торговые отношения между Украиной и Египтом и углубление сотрудничества в агросекторе. Посол сообщил, что Каир заинтересован в реализации общих логистических агропроектов, а именно в создании логистического хаба для поставок зерна.

Сольский ответил, что Украина рассмотрит предложение Египта.

Украинский министр и посол Египта также обсудили реализацию гуманитарной инициативы Grain from Ukraine и роль Украины в обеспечении продовольственной безопасности мира.

Украинский министр и посол Египта также обсудили реализацию гуманитарной инициативы Grain from Ukraine и роль Украины в обеспечении продовольственной безопасности мира.

Ранее он отмечал, что Минагро будет консультироваться с бизнесом по работе логистических хабов в Африке. В то же время он отмечает, что построить хабы не нужно тратить много времени.

Несмотря на войну, Украина в 2022 году сохранила свое место в пятерке крупнейших мировых экспортеров аграрной продукции, поэтому остается важным поставщиком продовольствия для стран Африки.

Источник фото: ua.depositphotos.com