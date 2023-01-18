В 2022 году объем экспорта агропродукции через порты Дуная вырос в 40 раз

По итогам 2022 года экспорт продукции агропромышленного комплекса через порты Дуная вырос в 40 раз — бизнес вывез почти 7 миллионов тонн грузов.

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Об этом во время брифинга в медиа-центре "Украина – Одесса" рассказал директор департамента морехозяйственного комплекса, транспортной инфраструктуры и связи Одесской областной военной администрации Александр Гайдук.

"Общая переработка грузов через дунайские порты – Рени, Измаил, Килия увеличена в 3 раза. За 2022 год отгружено 16,1 миллиона тонн грузов против 5,5 миллионов тонн за аналогичный период 2021 года. Объемы экспорта выросли более чем в 4,2 раза - 13,15 миллиона тонн в 2022 году против 3,1 миллиона тонн в 20212", – резюмировал он.

Гайдук отметил, что благодаря возвращению контроля над островом Змеиный, с начала июля открыто движение по каналу устья Быстрое. Это позволило разгрузить рейд канала Сулина и вдвое ускорить экспорт зерновых.

В 2023 году Администрация морских портов Украины планирует провести дноуглубительные работы в глубоководном судоходном ходу Дунай – Черное море и акватории портов Измаил, Рени и Усть-Дунайск. Такие действия позволят украинским портам принимать крупнотоннажные суда дедвейтом в 8 тыс тонн вместо сегодняшних 1-1,5.

В то же время из-за полномасштабного вторжения РФ ожидаемый общий грузооборот украинских морских портов по итогам 2022 года сократится втрое по сравнению с 2021-м — до 50,8 млн тонн.

Отметим, что соглашение, достигнутое при посредничестве ООН и Турции в июле, открыло Украине путь к возобновлению экспорта зерна из черноморских портов, закрытых после вторжения России. В ноябре в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" для экспорта украинского зерна из черноморских портов еще на 120 дней.