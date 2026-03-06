Свободная торговля, агрохаб и разминирование: Украина и Ливан договорились усилить сотрудничество

Украина и Ливан приступают к работе над соглашением о свободной торговле и планируют создать общий логистический агрохаб. Кроме экономических вопросов, страны договорились о взаимодействии в сфере противоминной деятельности и обмене опытом рекультивации земель.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Делегация Украины посетила Бейрут, где согласовала возобновление работы Межправительственной комиссии по торговому сотрудничеству.

Во время встречи министр экономики и торговли Ливанской Республики Амер Бисат отметил, что Ливан заинтересован в расширении перечня поставляемых из Украины товаров и предлагает создать на своей базе региональный агрохаб. Это позволит более эффективно распределять продовольствие на Ближнем Востоке.

"Проект продовольственного и логистического хаба в этой стране — это не только большие объемы торговли. Это также о продовольственной безопасности региона, поскольку Ливан может стать торговыми воротами для украинских товаров", — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Игорь Безкаравайный.

Отдельным блоком переговоров стала противоминная деятельность. Украина готова делиться опытом очищения территорий и восстановления почв после боевых действий. Стороны обсудили использование дронов с сенсорами для поиска взрывоопасных предметов.

"В Ливане сейчас создают региональный центр противоминной деятельности, где будут учиться специалисты по разминированию разных стран Ближнего Востока. Украина предложила, чтобы украинские специалисты тоже смогли преподавать в этом Центре, делиться уникальным опытом разминирования и внести свой вклад в усиление безопасности в регионе", — рассказал Безкаравайный.

Для реализации намеченных планов стороны решили возобновить работу Межправительственной украино-ливанской комиссии. Это позволит на межправительственном уровне сопровождать проекты в сфере сельского хозяйства, окружающей среды и торговли.

