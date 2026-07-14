Совет ратифицировал Соглашение о свободной торговле с Турцией: что это даст бизнесу

Верховная Рада Украины на заседании 14 июля 2026 приняла Закон "О ратификации Соглашения о свободной торговле между Правительством Украины и Правительством Турецкой Республики". Соответствующий правительственный законопроект по реестру № 0340 поддержало необходимое количество народных депутатов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Аппарата Верховной Рады Украины.

Целью принятого закона является завершение всех необходимых внутригосударственных процедур для того, чтобы подписанное еще 3 февраля 2022 года в Киеве соглашение официально вступило в силу.

Ожидается, что документ будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами.

Кроме того, свободная торговля позволит украинским товаропроизводителям получить преимущества от либерализации рынков товаров и услуг в Турции, а также откроет дополнительные возможности для отечественного бизнеса по расширению рынков сбыта, развитию и модернизации собственного производства.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Ливан начинают работу над соглашением о свободной торговле. Кроме того, страны планируют создать общий логистический агрохаб, взаимодействовать в сфере противоминной деятельности и обмениваться опытом рекультивации земель.