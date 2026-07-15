Легка промисловість хоче окрему комісію щодо торгівлі з Туреччиною

Українська асоціація підприємств легкої промисловості "Укрлегпром" звернулася до президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради та Кабінету міністрів із пропозицією створити постійно діючу міжвідомчу комісію для моніторингу реалізації угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

В асоціації пропонують, щоб комісія працювала при Кабінеті міністрів і обов’язково залучала представників українського бізнесу. На думку "Укрлегпрому", такий механізм потрібен для постійного аналізу наслідків лібералізації торгівлі, насамперед у чутливих секторах економіки.

В асоціації зазначають, що підтримують розвиток міжнародної торгівлі, однак ратифікація угоди з Туреччиною потребує інституційного моніторингу та регулярного діалогу між владою і бізнесом. Йдеться, зокрема, про захист внутрішнього ринку від недобросовісної конкуренції, збереження виробничого і кадрового потенціалу підприємств та баланс економічних інтересів.

"Укрлегпром" наголошує, що українська легка промисловість працює в умовах повномасштабної війни, втрати виробничих потужностей, високих логістичних витрат, дефіциту кадрів і зростання собівартості продукції.

За даними асоціації, галузь забезпечує роботою понад 90 тис. працівників, має експортний потенціал і виконує замовлення для сектору безпеки й оборони.

Водночас Туреччина є одним із провідних світових виробників текстилю, одягу, домашнього текстилю, шкіри та взуття. За даними "Укрлегпрому", у 2025 році турецький експорт у цій сфері становив $226,2 млрд, тоді як український — $0,9 млрд. Загальний імпорт товарів легпрому в Україну сягнув $3,2 млрд і у 3,5 раза перевищив експорт.

В асоціації вважають, що масштаб виробництва, державна підтримка експорту в Туреччині та інтеграція турецьких компаній у світові ланцюги постачання створюють для них суттєві конкурентні переваги.

"Укрлегпром" пропонує, щоб міжвідомча комісія виконувала такі функції:

системно моніторила виконання положень угоди;

регулярно аналізувала структуру імпорту й експорту товарів;

відстежувала рівень завантаження виробничих потужностей і стан зайнятості у чутливих секторах;

оцінювала вплив торговельної лібералізації на конкурентоспроможність українських виробників;

готувала пропозиції щодо застосування захисних механізмів, консультацій та інструментів торговельного захисту;

координувала взаємодію органів влади з галузевими бізнес-асоціаціями;

формувала позицію України у двосторонньому діалозі з Туреччиною.

Також асоціація пропонує готувати щорічну публічну доповідь Кабміну про практичні результати реалізації угоди.

До складу комісії "Укрлегпром" пропонує включити представників уряду, Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Державної митної служби, Державної служби статистики, профільного комітету Верховної Ради, галузевих асоціацій та незалежних експертів у сфері міжнародної торгівлі.

Президентка-голова асоціації "Укрлегпром" Тетяна Ізовіт заявила, що перед ратифікацією угоди уряд не надав прогнозних економічних розрахунків. За її словами, урядова оцінка щодо частки турецького імпорту на українському ринку готової продукції не відповідає реальній структурі окремих сегментів.

За даними Ізовіт, у 2025 році частка турецьких готових виробів на ринку текстильного одягу України становила 22,7%, трикотажного одягу — 12,4%, килимів — 36,3%.

Вона також зазначила, що угода має і потенційні переваги для легкої промисловості. Зокрема, українські виробники зможуть імпортувати турецькі тканини чи пряжу, переробляти їх в Україні та безмитно експортувати готовий одяг до ЄС.

Водночас, за оцінкою "Укрлегпрому", скасування мит не вирішує проблему нелегального імпорту через схеми "карго" та поштових посилок. В асоціації вважають, що це створює цінову перевагу для нелегальних імпортерів перед українськими підприємствами, які працюють офіційно.

Ізовіт уточнила, що ратифікована угода передбачає обнулення мит протягом одного, трьох та п’яти років і зачепить 553 підкатегорії товарів легкої промисловості.

Верховна Рада 14 липня ратифікувала угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Документ був підписаний у лютому 2022 року.

Детальніше про це, а також про масштабні інвестиції у виробництво під час війни та кадрові виклики у легкій промисловості читайте в інтерв’ю "Війна за форму для ЗСУ: як "Текстиль-Контакт" бореться з імпортерами та тінню" на Delo.ua.