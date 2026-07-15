Легкая промышленность хочет отдельную комиссию по торговле с Турцией

Украинская ассоциация предприятий легкой промышленности "Укрлегпром" обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и Кабинету министров с предложением создать постоянно действующую межведомственную комиссию для мониторинга реализации соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В ассоциации предлагают, чтобы комиссия работала при Кабинете Министров и обязательно привлекала представителей украинского бизнеса. По мнению "Укрлегпрома", такой механизм необходим для постоянного анализа последствий либерализации торговли, прежде всего, в чувствительных секторах экономики .

В ассоциации отмечают, что поддерживают развитие международной торговли, однако ратификация соглашения с Турцией нуждается в институциональном мониторинге и регулярном диалоге между властью и бизнесом. Речь идет, в частности, о защите внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции, сохранении производственного и кадрового потенциала предприятий и балансе экономических интересов.

"Укрлегпром" отмечает, что украинская легкая промышленность работает в условиях полномасштабной войны, потери производственных мощностей, высоких логистических затрат, дефицита кадров и роста себестоимости продукции.

По данным ассоциации, отрасль обеспечивает работой более 90 тыс. работников, имеет экспортный потенциал и выполняет заказы для сектора безопасности и обороны.

В то же время, Турция является одним из ведущих мировых производителей текстиля, одежды, домашнего текстиля, кожи и обуви. По данным "Укрлегпрома", в 2025 году турецкий экспорт в этой сфере составил $226,2 млрд, в то время как украинский — $0,9 млрд. Общий импорт товаров легпрома в Украину составил $3,2 млрд и в 3,5 раза превысил экспорт.

В ассоциации считают, что масштаб производства, государственная поддержка экспорта в Турции и интеграция турецких компаний в мировые цепи снабжения создают для них существенные конкурентные преимущества.

"Укрлегпром" предлагает, чтобы межведомственная комиссия выполняла следующие функции:

системно мониторила выполнения положений сделки;

регулярно анализировала структуру импорта и экспорта товаров;

отслеживала уровень загрузки производственных мощностей и состояние занятости в чувствительных секторах;

оценивала влияние торговой либерализации на конкурентоспособность украинских производителей;

готовила предложения по применению защитных механизмов, консультаций и инструментов торговой защиты;

координировала взаимодействие органов власти с отраслевыми бизнес-ассоциациями;

формировала позицию Украины в двустороннем диалоге с Турцией.

Также ассоциация предлагает готовить ежегодный публичный доклад Кабмина о практических результатах реализации соглашения.

В состав комиссии Укрлегпром предлагает включить представителей правительства, Министерства экономики, Министерства финансов, Государственной таможенной службы, Государственной службы статистики, профильного комитета Верховной Рады, отраслевых ассоциаций и независимых экспертов в сфере международной торговли.

Президент-председатель ассоциации "Укрлегпром" Татьяна Изовит заявила, что перед ратификацией соглашения правительство не предоставило прогнозных экономических расчетов. По ее словам, правительственная оценка по части турецкого импорта на украинском рынке готовой продукции не соответствует реальной структуре отдельных сегментов.

По данным Изовит, в 2025 году доля турецких готовых изделий на рынке текстильной одежды Украины составляла 22,7%, трикотажной одежды – 12,4%, ковров – 36,3%.

Она также отметила, что у соглашения есть и потенциальные преимущества для легкой промышленности. В частности, украинские производители смогут импортировать турецкие ткани или пряжу, перерабатывать их в Украину и беспошлинно экспортировать готовую одежду в ЕС.

В то же время, по оценке "Укрлегпрома", отмена пошлин не решает проблему нелегального импорта из-за схем "карго" и почтовых посылок. В ассоциации считают, что это создает ценовое преимущество для нелегальных импортеров официальным украинским предприятиям.

Изовит уточнила, что ратифицированное соглашение предусматривает обнуление пошлин в течение одного, трех и пяти лет и затронет 553 подкатегории товаров легкой промышленности.

Верховная Рада 14 июля ратифицировала соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией. Документ был подписан в феврале 2022 года.

Детальнее об этом, а также о масштабных инвестициях в производство во время войны и кадровых вызовах в легкой промышленности читайте в интервью "Война за форму для ВСУ: как "Текстиль-Контакт" борется с импортерами и тенью" на Delo.ua.