50% легкой промышленности Украины работает в тени — Александр Соколовский, "Текстиль-Контакт"

Половина украинской легкой промышленности находится в тени. Контрабанда тканей, нелегальные цеха и оптовые рынки создают условия, при которых белый бизнес не выдерживает конкуренции.

Об этом основатель "Текстиль-Контакта" Александр Соколовский рассказал в интервью Delo.ua.

"По моей оценке, где-то 50% (отрасли находится в тени – Delo.ua). Есть импортеры, которые контрабандой импортируют ткани и готовы их оперативно доставлять к дверям любого производства. Такие Cargo компании даже не пытаются спрятаться, а открыто участвуют в отраслевых выставках, рекламируют себя в интернете".

По его словам, речь идет не только о мелких мастерских. "Есть много производств, о которых даже не скажешь, что они работают в тени. Это не какие-то подвалы, а большие цеха. Они шьют почти все. Затем их продукция продается через крупные оптовые рынки, самые известные из которых Барабашова в Харькове, 7 километр в Одессе и Хмельницкий рынок", - рассказал фаундер "Текстиль-Контакта".

В таких условиях легальный бизнес теряет конкурентоспособность сразу на старте. "Наша себестоимость просто с учетом 20% НДС уже будет немного выше их продажного прайса", — говорит собеседник Delo.ua.

Легальный сектор работает только там, где требуются документы для налоговых проверок и возможность официальных безналичных расчетов.

Соколовский отмечает: "Подолжать это можно только в рамках всего государства. На региональном уровне все попытки навести порядок заканчиваются репрессиями против инициаторов отбеливания. Потому что хоть теневой бизнес работает без внимания налоговой, но не в тайне от людей с властными полномочиями".

Предприниматель вспомнил и историю из прошлого:"Частному бизнесу было тогда очень тяжело. Нас ставили в условия без выбора и отстаивать себя было крайне тяжело. Но, "смотрящие" тогда так закрутили гайки и для теневиков, что они взяток платили на таможне сопоставимо с белым бизнесом, хотя мы эти деньги платили в госбюджет.Это был период, когда у нас очень динамично росли оборот и доходы, потому что за ту же цену мы могли обеспечить всю документацию и деньги получить на счет, а не кэшем. Через некоторое время кураторы тени опомнились и контрабандистам немного облегчили жизнь".

По словам предпринимателя, решение проблемы возможно только на общегосударственном уровне, поскольку теневая экономика глубоко встроена в рынок.

