50% легкої промисловості України працює в тіні — Олександр Соколовський, "Текстиль-Контакт"

Половина української легкої промисловості перебуває в тіні. Контрабанда тканин, нелегальні цехи та гуртові ринки створюють умови, за яких "білий" бізнес не витримує конкуренції.

Про це засновник "Текстиль-Контакту" Олександр Соколовський розповів в інтерв’ю Delo.ua.

"По моїй оцінці, десь 50% (галузі знаходиться в тіні - Delo.ua). Є імпортери, що контрабандою імпортують тканини та готові їх оперативно доставляти до дверей будь-якого виробництва. Такі Cargo компанії навіть не намагаються сховатися, а відкрито беруть участь у галузевих виставках, рекламують себе в інтернеті", — сказав бізнесмен.

За його словами, мова йде не лише про дрібні майстерні. "Є багато виробництв, про які навіть не скажеш, що вони працюють в тіні. Це не якісь підвали, а великі цехи. Вони шиють майже все. Потім їхня продукція продається через великі гуртові ринки, самі відомі з яких Барабашова в Харкові, 7 кілометр в Одесі та Хмельницький ринок", — розповів фаундер "Текстиль-Контакту".

У таких умовах легальний бізнес втрачає конкурентоздатність відразу на старті. "Наша собівартість просто з урахуванням 20% ПДВ вже буде трохи вища за їхній продажний прайс", — говорить співрозмовник Delo.ua.

Формально легальний сектор зберігається лише там, де потрібні документи для податкових перевірок і можливість офіційних безготівкових розрахунків.

Соколовський наголошує: "Побороти це можна тільки в рамках всієї держави. На регіональному рівні всі намагання навести порядок закінчуються репресіями проти ініціаторів відбілювання. Бо хоч тіньовий бізнес працює поза увагою податкової, але не в таємниці від людей з владними повноваженнями".

Підприємець згадав і історію з минулого: "Приватному бізнесу було тоді дуже важко. Нас ставили в умови без вибору і відстоювати себе було вкрай тяжко. Але, "смотрящі" тоді так закрутили гайки і для тіньовиків, що вони хабарів платили на митниці співставно з білим бізнесом, хоч ми ці гроші платили у держбюджет. Тож був період, коли в нас дуже динамічно росли оборот та прибутки, бо за ту саму ціну ми могли забезпечити та всю документацію і гроші отримати на рахунок, а не кешем. Через деякий час куратори тіні схаменулися і контрабандистам трохи полегшили життя".

За словами підприємця, вирішення проблеми можливе лише на загальнодержавному рівні, оскільки тіньова економіка глибоко вбудована в ринок.

Детальніше про це, а також про масштабні інвестиції у виробництво під час війни та кадрові виклики у легкій промисловості читайте в інтерв’ю "Війна за форму для ЗСУ: як "Текстиль-Контакт" бореться з імпортерами та тінню" на Delo.ua.