Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,36

--0,01

EUR

48,18

--0,29

Готівковий курс:

USD

41,35

41,27

EUR

48,35

48,20

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

50% легкої промисловості України працює в тіні — Олександр Соколовський, "Текстиль-Контакт"

Олександр Соколовський
Олександр Соколовський

Половина української легкої промисловості перебуває в тіні. Контрабанда тканин, нелегальні цехи та гуртові ринки створюють умови, за яких "білий" бізнес не витримує конкуренції.

Про це засновник "Текстиль-Контакту" Олександр Соколовський розповів в інтерв’ю Delo.ua.

"По моїй оцінці, десь 50% (галузі знаходиться в тіні - Delo.ua). Є імпортери, що контрабандою імпортують тканини та готові їх оперативно доставляти до дверей будь-якого виробництва. Такі Cargo компанії навіть не намагаються сховатися, а відкрито беруть участь у галузевих виставках, рекламують себе в інтернеті", — сказав бізнесмен.

За його словами, мова йде не лише про дрібні майстерні. "Є багато виробництв, про які навіть не скажеш, що вони працюють в тіні. Це не якісь підвали, а великі цехи. Вони шиють майже все. Потім їхня продукція продається через великі гуртові ринки, самі відомі з яких Барабашова в Харкові, 7 кілометр в Одесі та Хмельницький ринок", — розповів фаундер "Текстиль-Контакту".

У таких умовах легальний бізнес втрачає конкурентоздатність відразу на старті. "Наша собівартість просто з урахуванням 20% ПДВ вже буде трохи вища за їхній продажний прайс", — говорить співрозмовник Delo.ua.

Формально легальний сектор зберігається лише там, де потрібні документи для податкових перевірок і можливість офіційних безготівкових розрахунків.

Соколовський наголошує: "Побороти це можна тільки в рамках всієї держави. На регіональному рівні всі намагання навести порядок закінчуються репресіями проти ініціаторів відбілювання. Бо хоч тіньовий бізнес працює поза увагою податкової, але не в таємниці від людей з владними повноваженнями".

Підприємець згадав і історію з минулого: "Приватному бізнесу було тоді дуже важко. Нас ставили в умови без вибору і відстоювати себе було вкрай тяжко. Але, "смотрящі" тоді так закрутили гайки і для тіньовиків, що вони хабарів платили на митниці співставно з білим бізнесом, хоч ми ці гроші платили у держбюджет. Тож був період, коли в нас дуже динамічно росли оборот та прибутки, бо за ту саму ціну ми могли забезпечити та всю документацію і гроші отримати на рахунок, а не кешем. Через деякий час куратори тіні схаменулися і контрабандистам трохи полегшили життя".

За словами підприємця, вирішення проблеми можливе лише на загальнодержавному рівні, оскільки тіньова економіка глибоко вбудована в ринок.

Детальніше про це, а також про масштабні інвестиції у виробництво під час війни та кадрові виклики у легкій промисловості читайте в інтерв’ю "Війна за форму для ЗСУ: як "Текстиль-Контакт" бореться з імпортерами та тінню" на Delo.ua.

Автор:
Денис Ялухін