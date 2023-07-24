На Буковине заработал временный мост через Прут вместо демонтированного (ФОТО)

С 24 июля разрешено движение по временной переправе через реку Прут на трассе Т-26-07 между селами Дубовцы и Глиница Мамаевской общины. Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Черновицкой области.

"По "норвежскому" мосту проехал первый автомобиль. Этот мост обеспечивает еще одно полноценное транспортное сообщение с украио-румынской границей. Ведь автодорога Т-26-07 Кицмань - Сторожинец - Глыбокая - Опришены с подъездом к станции Вадул-Сирет является частью транспортного коридора к ЕС", - отмечают в ведомстве.

Благодаря гуманитарной помощи от Норвежского управления государственных дорог за несколько месяцев было обустроено 14 свайных оснований из металлических труб; изготовлены и смонтированы оголовки для опор; устроены вязи между металлическими трубами, смонтированы ригели; собрана временная переправа из четырех мостовых комплектов; устроены и заасфальтированы подходы к мосту; на правом берегу Прута устроена подпорная стенка; а также выполнены все мероприятия по организации дорожного движения.

В ходе экспериментального исследования эксперты с помощью специального оборудования собирали информацию о состоянии моста. Как результат, по "норвежской" 120-метровой переправе acrow/bailey теперь могут ехать все виды транспорта, в том числе грузовики общей массой 35 тонн. В Агентстве восстановления напоминают, что это существенно улучшит логистику, гуманитарную ситуацию и продовольственную безопасность Украины.

Напомним, что мост в Глинице в свое время был признан нерабочим: из-за значительной нагрузки на переправу и отсутствия капитального ремонта на протяжении десятилетий сооружение находилось в пятом эксплуатационном состоянии, и существовал риск разрушения конструкции.

В конце 2021 мост демонтировали. Однако из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины ремонт сооружения был приостановлен. О начале работ по монтажу первого из переданных Норвегией временных мостов было сообщено в марте этого года.