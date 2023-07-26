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На Варшавській трасі відкрили рух відновленим мостом у Бородянці (ФОТО)
У Київській області 26 липня було відкрито рух відновленим мостом на трасі М-07 у селищі Бородянка. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.
Таким чином, завдяки цьому було нормалізовано пряме сполучення на ділянці стратегічної траси Київ – Ковель – Ягодин, яка сполучає українську столицю з польським кордоном.
"Міст був зруйнований російськими військовими на початку повномасштабного вторгнення. Рух відбувався тимчасовою переправою, яку облаштували поруч із мостом. Утім, вона не могла забезпечити стабільний і безпечний рух вантажного транспорту з ЄС в бік столиці", - вказали у Мінвідновлення.
Оновлений міст через Здвиж було збудовано в стислі терміни: роботи, оформлені як капітальний ремонт об’єкту, розпочалися лише в грудні минулого року. Це вже третій такий міст в області.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Протяжність новозбудованого мосту становить 102 метри. Він має дві смуги руху та два службові проходи. Зазначається, що об’єкт розрахований на високі транспортні навантаження.
Нагадаємо, що ще в листопаді 2022 року було відновлено міст на трасі М-06 Київ – Чоп у селі Стоянка під Києвом, а в грудні було відновлено міст через річку Ірша на вказаній вище трасі М-07 на території Житомирської області. У червні цього року повідомлялося про відновлення на Київщині мосту через річку Ірпінь у селі Соснівка.