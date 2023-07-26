На Варшавській трасі відкрили рух відновленим мостом у Бородянці (ФОТО)

У Київській області 26 липня було відкрито рух відновленим мостом на трасі М-07 у селищі Бородянка. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Таким чином, завдяки цьому було нормалізовано пряме сполучення на ділянці стратегічної траси Київ – Ковель – Ягодин, яка сполучає українську столицю з польським кордоном.

"Міст був зруйнований російськими військовими на початку повномасштабного вторгнення. Рух відбувався тимчасовою переправою, яку облаштували поруч із мостом. Утім, вона не могла забезпечити стабільний і безпечний рух вантажного транспорту з ЄС в бік столиці", - вказали у Мінвідновлення.

Оновлений міст через Здвиж було збудовано в стислі терміни: роботи, оформлені як капітальний ремонт об’єкту, розпочалися лише в грудні минулого року. Це вже третій такий міст в області.

Протяжність новозбудованого мосту становить 102 метри. Він має дві смуги руху та два службові проходи. Зазначається, що об’єкт розрахований на високі транспортні навантаження.

Фото: Мінвідновлення

Нагадаємо, що ще в листопаді 2022 року було відновлено міст на трасі М-06 Київ – Чоп у селі Стоянка під Києвом, а в грудні було відновлено міст через річку Ірша на вказаній вище трасі М-07 на території Житомирської області. У червні цього року повідомлялося про відновлення на Київщині мосту через річку Ірпінь у селі Соснівка.