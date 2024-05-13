Зварыч опроверг заявление о том, что Польша отменила переговоры с Украиной по экспорту зерна

Переговоры Польши и Украины по аграрным вопросам продолжаются на разных уровнях. Варшава их не останавливала.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч в своем комментарии для "Укринформа".

Он опроверг информацию о якобы приостановлении переговоров, которую распространил заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак в польских медиа.

Зварыч уточнил, что переговоры не были остановлены, а лишь изменен срок встречи министров аграрных ведомств двух стран из-за необходимости определения официального представителя украинской стороны.

“Речь идет не об остановке переговоров, ведь разговоры продолжаются и дальше на всех уровнях, в том числе на уровне посольства. По известным нам объективным причинам просто возникла необходимость перенести срок встречи министров сельского хозяйства Украины и Польши на позже, когда с украинской стороны будет определено официальное лицо Министерства аграрной политики для участия в такой встрече”, - подчеркнул Зварыч.

По его словам, интерес к продолжению встреч на уровне профильных министерств с привлечением ассоциаций фермеров двух стран остается высоким, и такой диалог эффективен.

Польша (не) отменила запланированные переговоры

Польское издание Аgropolska написало 13 мая, что Польша отказалась от запланированных на 14 мая переговоров с Украиной по решению проблемы экспорта зерна из-за скандала, связанного с обвинениями в коррупции бывшего министра агрополитики Николая Сольского.

Министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак заявил, что поляки "не будут вести переговоры с обвиняемыми в коррупции".

По словам польского чиновника, Киев и Варшава планировали еще один раунд переговоров 14 мая для решения вопросов экспорта украинской сельхозпродукции через территорию Польши.

Увольнение с должности министра и уголовное дело против Сольского

23 апреля появилась информация, что экспредседателя аграрного комитета Верховной Рады и действующего министра аграрной политики Николая Сольского НАБУ разоблачило на завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

Впоследствии стало известно, что кроме Сольского подозрение получил и его заместитель - Маркиян Дмитрасевич. По информации СМИ, кроме Дмитрасевича, подозрение получил также бывший глава Госгеокадастра Александр Колотилин. Всего по этому делу есть 12 подозреваемых.

25 апреля Верховная Рада Украины получила заявление Сольского с просьбой уволить его с занимаемой должности.

Высший антикоррупционный суд 26 апреля избрал меру пресечения Сольскому - пребывание под стражей с залогом более 75 миллионов, под которую он и был освобожден из-под стражи. Если его признают виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

9 мая Верховная Рада Украины уволила с должности министра агрополитики Николая Сольского.