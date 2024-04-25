Сольский написал заявление об отставке

25 апреля Верховная Рада Украины получила заявление от Министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского с просьбой уволить его с занимаемой должности.

Об этом сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Николая Сольского об отставке с должности Министра аграрной политики и продовольствия Украины", - написал он.

Стефанчук добавил, что заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

Сольского разоблачили на завладении государственной землей почти на 300 млн грн

Напомним, 23 апреля появилась информация, что экспредседателя аграрного комитета Верховной Рады и действующего министра аграрной политики Николая Сольского НАБУ разоблачили на завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

По данным следствия, в состав преступной группы во главе с топ-чиновником входили должностные лица органов Госгеокадастра, а также лица, контролировавшие деятельность этих органов, так называемые кураторы.

Позже стало известно, что кроме Сольского подозрение получил и его заместитель – Маркиян Дмитрасевич. К моменту расследования Дмитрасевич покинул страну и находится за границей, якобы в командировке. Ему объявили подозрение заочно во время рассмотрения ходатайства о мере пресечения в Высшем антикоррупционном суде.

По информации СМИ, кроме Дмитрасевича, подозрение получил также бывший глава Госгеокадастра Александр Колотилин. Всего по этому делу есть 12 подозреваемых.