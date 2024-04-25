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Сольский написал заявление об отставке
25 апреля Верховная Рада Украины получила заявление от Министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского с просьбой уволить его с занимаемой должности.
Об этом сообщил спикер ВР Руслан Стефанчук.
"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Николая Сольского об отставке с должности Министра аграрной политики и продовольствия Украины", - написал он.
Стефанчук добавил, что заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Сольского разоблачили на завладении государственной землей почти на 300 млн грн
Напомним, 23 апреля появилась информация, что экспредседателя аграрного комитета Верховной Рады и действующего министра аграрной политики Николая Сольского НАБУ разоблачили на завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.
По данным следствия, в состав преступной группы во главе с топ-чиновником входили должностные лица органов Госгеокадастра, а также лица, контролировавшие деятельность этих органов, так называемые кураторы.
Позже стало известно, что кроме Сольского подозрение получил и его заместитель – Маркиян Дмитрасевич. К моменту расследования Дмитрасевич покинул страну и находится за границей, якобы в командировке. Ему объявили подозрение заочно во время рассмотрения ходатайства о мере пресечения в Высшем антикоррупционном суде.
По информации СМИ, кроме Дмитрасевича, подозрение получил также бывший глава Госгеокадастра Александр Колотилин. Всего по этому делу есть 12 подозреваемых.