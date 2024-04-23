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Агро
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Комитет Рады выступил за сохранение Минагрополитики для обеспечения продовольственной безопасности

Комитет Рады выступил за сохранение Минагрополитики для обеспечения продовольственной безопасности
Комитет Рады выступил за сохранение Минагрополитики

23 апреля Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики обращения народных депутатов Украины к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю о сохранении существующего Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

В комитете отметили, что в нынешних условиях полномасштабной войны необходимо эффективное функционирование государственных институций, в частности профильного Министерства аграрной политики и продовольствия.

Там подчеркивают, что Украина, являющаяся аграрным государством, рассматривает сельское хозяйство и продовольственный сектор как жизненно важные для обеспечения экономического восстановления, продовольственной безопасности и стабильности национальной валюты во время войны.

Кроме того, в рамках евроинтеграционных обязательств украинское законодательство должно удовлетворять нормам ЕС в сфере сельского хозяйства. Поэтому сохранение Минагрополитики чрезвычайно важно на пути к вступлению в Евросоюз.

"Полноценное функционирование профильного Министерства аграрной политики и продовольствия Украины чрезвычайно важно для аграрного бизнеса и общественного сообщества, поскольку именно министерство формирует аграрную политику, обеспечивает функционирование аграрного сектора в военное время и отвечает за продовольственную безопасность страны", - подчеркнули в Комитете.

УКАБ против объединения Минагрополитики с Министерством экономики

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) выступает против объединения Министерства аграрной политики и продовольствия Украины с Министерством экономики, опасаясь, что такой шаг может взорвать внимание к агросектору.

УКАБ призывает к превращению Минагрополитики в инновационное "зеленое министерство", что будет способствовать адаптации агросектора к европейским нормам и поддержанию его восстановления и развития.

Ассоциация считает, что создание профессионального и эффективного "Зеленого министерства" будет соответствовать лучшим европейским практикам и будет способствовать развитию аграрного сектора и сельских территорий, а также экологии и качеству пищевых продуктов в Украине.

Напомним, 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что планируется реформа правительства, в рамках которой количество министерств будет сокращено на треть, а Минагрополитики могут объединить с Минэкономики. Кроме него, под сокращение в правительстве могут попасть Министерство культуры и информационной политики и Министерство молодежи и спорта,   передает Hromadske со ссылкой на источник во фракции "Слуга Народа".

Автор:
Татьяна Гойденко