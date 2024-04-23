Комитет Рады выступил за сохранение Минагрополитики для обеспечения продовольственной безопасности

23 апреля Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики обращения народных депутатов Украины к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю о сохранении существующего Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

В комитете отметили, что в нынешних условиях полномасштабной войны необходимо эффективное функционирование государственных институций, в частности профильного Министерства аграрной политики и продовольствия.

Там подчеркивают, что Украина, являющаяся аграрным государством, рассматривает сельское хозяйство и продовольственный сектор как жизненно важные для обеспечения экономического восстановления, продовольственной безопасности и стабильности национальной валюты во время войны.

Кроме того, в рамках евроинтеграционных обязательств украинское законодательство должно удовлетворять нормам ЕС в сфере сельского хозяйства. Поэтому сохранение Минагрополитики чрезвычайно важно на пути к вступлению в Евросоюз.

"Полноценное функционирование профильного Министерства аграрной политики и продовольствия Украины чрезвычайно важно для аграрного бизнеса и общественного сообщества, поскольку именно министерство формирует аграрную политику, обеспечивает функционирование аграрного сектора в военное время и отвечает за продовольственную безопасность страны", - подчеркнули в Комитете.

УКАБ против объединения Минагрополитики с Министерством экономики

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) выступает против объединения Министерства аграрной политики и продовольствия Украины с Министерством экономики, опасаясь, что такой шаг может взорвать внимание к агросектору.

УКАБ призывает к превращению Минагрополитики в инновационное "зеленое министерство", что будет способствовать адаптации агросектора к европейским нормам и поддержанию его восстановления и развития.

Ассоциация считает, что создание профессионального и эффективного "Зеленого министерства" будет соответствовать лучшим европейским практикам и будет способствовать развитию аграрного сектора и сельских территорий, а также экологии и качеству пищевых продуктов в Украине.

Напомним, 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что планируется реформа правительства, в рамках которой количество министерств будет сокращено на треть, а Минагрополитики могут объединить с Минэкономики. Кроме него, под сокращение в правительстве могут попасть Министерство культуры и информационной политики и Министерство молодежи и спорта, передает Hromadske со ссылкой на источник во фракции "Слуга Народа".