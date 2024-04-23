Комітет Ради виступив за збереження Мінагрополітики для забезпечення продовольчої безпеки

23 квітня Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики звернення народних депутатів України до президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо збереження існуючого Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

В комітеті зазначили, що в нинішніх умовах повномасштабної війни необхідним є ефективне функціонування державних інституцій, зокрема профільного Міністерства аграрної політики та продовольства.

Там наголошують, що Україна, яка є аграрною державою, розглядає сільське господарство та продовольчий сектор як життєво важливі для забезпечення економічного відновлення, продовольчої безпеки та стабільності національної валюти під час війни.

Крім того, у рамках євроінтеграційних зобов'язань українське законодавство має відповідати нормам ЄС у сфері сільського господарства. Тому збереження Мінагрополітики є надзвичайно важливим на шляху до вступу в Євросоюз.

"Повноцінне функціонування профільного Міністерства аграрної політики та продовольства України є надзвичайно важливим для аграрного бізнесу та громадської спільноти, бо саме міністерство формує аграрну політику, забезпечує функціонування аграрного сектору у військовий час та відповідає за продовольчу безпеку країни", - наголосили в Комітеті.

УКАБ проти об'єднання Мінагрополітики з Міністерством економіки

Асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) виступає проти об'єднання Міністерства аграрної політики і продовольства України з Міністерством економіки, побоюючись, що такий крок може підірвати увагу до агросектору.

Натомість УКАБ закликає до перетворення Мінагрополітики на інноваційне "зелене міністерство", що сприятиме адаптації агросектору до європейських норм та підтриманню його відновлення та розвитку.

Асоціація вважає, що створення професійного та ефективного "Зеленого міністерства" відповідатиме найкращим європейським практикам і сприятиме розвитку аграрного сектору та сільських територій, а також екології та якості харчових продуктів в Україні.

Нагадаємо, 4 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що планується реформа уряду, в рамках якої кількість міністерств буде скорочена на третину, а Мінагрополітики можуть об'єднати з Мінекономіки. Окрім нього, під скорочення в уряді можуть потрапити Міністерство культури та інформаційної політики та Міністерство молоді та спорту, передає Hromadske з посиланням на джерело у фракції "Слуга Народу".