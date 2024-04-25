Сольський написав заяву про відставку

25 квітня Верховна Рада України отримала заяву від Міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського з проханням звільнити його із займаної посади.

Про це повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук.

"До Верховної Ради України надійшла заява від Миколи Сольського про відставку з посади Міністра аграрної політики та продовольства України", - написав він.

Стефанчук додав, що заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

Сольського викрили на заволодінні державною землею на майже 300 млн грн

Нагадаємо, 23 квітня з'явилася інформація, що ексголову аграрного комітету Верховної Ради та чинного міністра аграрної політики Миколу Сольського НАБУ викрило на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

За даними слідства, до складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

Пізніше стало відомо, що окрім Сольського підозру отримав і його заступник - Маркіян Дмитрасевич. На момент розслідування Дмитрасевич залишив країну і перебуває за кордоном, начебто у відрядженні. Йому оголосили підозру заочно під час розгляду клопотання про запобіжний захід у Вищому антикорупційному суді.

За інформацією ЗМІ, окрім Дмитрасевича, підозру отримав також колишній голова Держгеокадастру Олександр Колотілін. Загалом у цій справі є 12 підозрюваних.