Зварич спростував заяву про те, що Польща скасувала переговори з Україною щодо експорту зерна

Переговори Польщі та України з аграрних питань продовжуються на різних рівнях. Варшава їх не зупиняла.

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Зварич у своєму коментарі для "Укрінформ".

Він спростував інформацію про нібито призупинення переговорів, яку поширив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак у польських медіа.

Зварич уточнив, що переговори не були зупинені, а лише змінено термін зустрічі міністрів аграрних відомств двох країн через необхідність визначення офіційного представника з української сторони.

“Йдеться не про зупинку переговорів, адже розмови тривають і далі на всіх рівнях, в тому числі на рівні посольства. З відомих нам об'єктивних причин просто виникла потреба перенести термін зустрічі міністрів сільського господарства України і Польщі на пізніше, коли з українського боку буде визначено офіційну особу Міністерства аграрної політики для участі в такій зустрічі”, - підкреслив Зварич.

За його словами, інтерес до продовження зустрічей на рівні профільних міністерств із залученням асоціацій фермерів двох країн залишається високим, і такий діалог є ефективним.

Польща (не)скасувала заплановані переговори

Польське видання Аgropolska написало 13 травня, що Польща відмовилася від запланованих на 14 травня переговорів з Україною щодо вирішення проблеми експорту зерна через скандал, пов'язаний зі звинуваченнями у корупції колишнього міністра агрополітики Миколи Сольського.

Міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що поляки "не вестимуть переговори з людьми, які звинувачуються у корупції".

За словами польського чиновника, Київ та Варшава планували ще один раунд переговорів 14 травня задля вирішення питань з експортом української сільгоспродукції через територію Польщі.

Звільнення з посади міністра та кримінальна справа проти Сольського

23 квітня з'явилася інформація, що ексголову аграрного комітету Верховної Ради та чинного міністра аграрної політики Миколу Сольського НАБУ викрило на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Згодом стало відомо, що окрім Сольського підозру отримав і його заступник - Маркіян Дмитрасевич. За інформацією ЗМІ, окрім Дмитрасевича, підозру отримав також колишній голова Держгеокадастру Олександр Колотілін. Загалом у цій справі є 12 підозрюваних.

25 квітня Верховна Рада України отримала заяву Сольського з проханням звільнити його із займаної посади.

Вищий антикорупційний суд 26 квітня обрав запобіжний захід Сольському - перебування під вартою із заставою у понад 75 мільйонів, під яку він і був звільнений з-під варти. Якщо його визнають винним, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

9 травня Верховна Рада України звільнила з посади міністра агрополітики Миколу Сольського.