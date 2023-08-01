В Минкульте показали, как меняют герб на монументе "Родина-мать" в Киеве (ФОТО/ВИДЕО)

Замена советского герба на трезубец на щите монумента "Родина-мать" в Киеве проходит по графику. Все работы должны закончить вовремя.

Об этом сообщил и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

"Мы ожидаем, что работы по замене советского герба на Тризуб будут завершены вовремя. Ко Дню Государственного флага Украины и Дню Независимости Украины мы сможем порадовать украинский народ таким важным и необходимым элементом нашего противостояния в идеологической борьбе с врагом", - отметил он.

Демонтаж советского герба из монумента. Фото: Минкульт

Также Минкульт рассмотрит инициативу о переименовании монумента в "Украина-мать".

Бывший министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко опубликовал видео, где видно, что советский герб со щита уже демонтировали.

Декоммунизация "Родины-мать"

13 июля Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита монумента "Родина-мать" в Киеве. Планируется заменить старый советский герб на щите трезубцем. В Минкульте рассчитывают завершить монтаж ко Дню Независимости.

Стоимость этого проекта – 28 млн. грн. Однако в Минкульте отметили, что на его реализацию не привлекаются средства из государственного бюджета, необходимую сумму собрали исключительно от крупного бизнеса.

Кроме того, гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук сообщал, что монумент "Родина-мать" предлагают переименовать в "Украина-мать". Решение должно утвердить Министерство культуры и информационной политики.

Монумент "Родина-мать", построенный в 1981 году, является памятником науки и техники местного значения. Монумент считается самой высокой монументальной скульптурой в Европе.