Тризуб для "Батьківщини-матері" привезли до монумента (ФОТО)

Тризуб, який замінить радянський герб на щиті монумента "Батьківщина-мати", вже привезли до скульптури. Відповідні фото опублікувала пресслужба Національного музею історії України у Другій світовій війні пізно ввечері 4 серпня.

Зазначається, що тризуб будуть піднімати вже сьогодні, 5 серпня. Орієнтовно це розпочнеться після 14:00.

Тризуб для монумента "Батьківщина-мати". Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні / Facebook Тризуб для монумента "Батьківщина-мати". Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні / Facebook

Декомунізація "Батьківщини-матері"

Ще в липні 2022 року в застосунку "Дія" провели опитування щодо подальшої долі щита з радянським символом на монументі "Батьківщина-мати". Так, 85% відсотків українців, які взяли участь в голосування, підтримали заміну герба СРСР на тризуб.

13 липня Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на ремонт щиту. А 1 серпня зʼявилися фото, які показали, що радянську символіку повністю знято.

Вартість цього проєкту – 28 млн гривень. У Мінстерстві культури та інформ політики зазначали, що кошти на його реалізацію не залучають із державного бюджету – необхідну суму зібрали виключно від великого бізнесу.

Крім того, гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук повідомляв, що монумент "Батьківщина-мати" пропонують перейменувати на "Україна-мати". Це рішення має затвердити Мінкульт.

"Батьківщини-мати", яку було споруджено в 1981 році, є пам’яткою науки і техніки місцевого значення. Також вона вважається найвищою монументальною скульптурою в Європі.