Трезубец для "Родины-матери" привезли к монументу (ФОТО)

Трезубец, который заменит советский герб на щите монумента "Родина-мать", уже привезли к скульптуре. Соответствующие фото опубликовала пресс-служба Национального музея истории Украины во Второй мировой войне поздно вечером 4 августа.

Отмечается, что трезубец будут поднимать уже сегодня, 5 августа. Примерно это начнется после 14:00.

Трезубец для монумента "Родина-мать". Фото: Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне / Facebook Трезубец для монумента "Родина-мать". Фото: Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне / Facebook

Декоммунизация "Родины-матери"

Еще в июле 2022 года в приложении "Дія" провели опрос о дальнейшей судьбе щита с советским символом на монументе "Родина-мать". Так, 85% процентов украинцев, принявших участие в голосовании, поддержали замену герба СССР на трезубец.

13 июля Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины разрешила ремонт щита. А 1 августа появились фото, которые показали, что советская символика полностью снята.

Стоимость этого проекта – 28 млн гривен. В Министерстве культуры и информации политики отмечали, что средства на его реализацию не привлекают из государственного бюджета – необходимую сумму собрали исключительно от крупного бизнеса.

Кроме того, гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук сообщал, что монумент "Родина-мать" предлагают переименовать в "Украина-мать". Это решение должен утвердить Минкульт.

"Родина-мать", которая была построена в 1981 году, является памятником науки и техники местного значения. Также она считается самой высокой монументальной скульптурой в Европе.