В Киеве переименовали проспект Воздухофлотский в Воздушные силы Украины

В четверг, 8 февраля, в Киеве переименовали Воздухофлотский проспект на проспект Воздушных сил Украины. Соответствующее решение принял Киевсовет.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, на заседание Киевсовета в рамках дерусификации депутаты приняли ряд переименований столичных улиц и проспектов.

"С сегодняшнего дня в Киеве есть проспект Воздушных сил Украины! Слава нашим защитникам! Слава Украине!" – написал Кличко.

Он отметил, что за такое название выступали киевляне, руководство Генштаба и ГУР, украинские военные.

"Воздушные силы ежедневно и каждую ночь защищают небо, сбивают дроны и ракеты, летящие на украинские города и села. И наши Защитники заслуживают того, чтобы выразить им уважение и благодарность!", - резюмировал Кличко.

Заметим, всего с начала полномасштабного вторжения в Киеве переименовали уже 353 улицы. Также от названий, связанных со страной-агрессорой, отказались 14 общеобразовательных школ, две детские музыкальные школы и 25 библиотек.

Декоммунизация в Украине

В Украине идет активный процесс декоммунизации. В украинских городах переименовывают улицы и сносят советские памятники.

В декабре в Киеве провели демонтаж памятника участникам "Январское вооруженное восстание 1918 года". и памятник одному из военных предводителей большевиков Николаю Щорсу.

Недавно в Киеве переименовали еще 29 объектов. Новое название получили станции метро "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого". Также теперь в столице нет сквера Трудовой Славы, парка Пушкина и сквера Чкалова.