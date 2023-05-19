До 10 лет за решеткой проведут "вагнеровец" и разведчик оккупационной группировки "Шторм", которые атаковали Бахмут

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще двух участников российских оккупационных группировок, которые штурмовали украинские города на востоке Украины. Суд назначил им наказание в виде 9 и 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, оба злоумышленника были взяты в плен во время боевых действий на Бахмутском направлении.

Одним из осужденных является 23-летний бывший заключенный, отбывавший наказание в тюменской исправительной колонии за изнасилование. В октябре 2022 года представители ЧВК "Вагнера" предложили ему подписать контракт. За это "рекруту" пообещали 200 тыс. рублей и "погашение" судимости.

Уже в начале декабря 2022 года наемника перебросили на восточный фронт, где он через несколько дней попал в плен украинских защитников. Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 447 Уголовного кодекса Украины (наемность).

Другой преступник – житель Луганщины, который до начала полномасштабного вторжения присоединился к оккупационным подразделениям Южного военного округа ВС РФ. Находясь на "должностях" снайпера, а затем разведчика, активно участвовал в боевых действиях в районах Рубежного, Лисичанска и Попасной.

В начале 2023 года он прошел спецподготовку и был причислен к оккупационному отряду "Шторм", который был сформирован агрессором для прорыва позиций Сил обороны в районе Бахмута. В марте украинские защитники задержали боевика во время боестолкновения вблизи украинского города.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях).

Напомним, ранее по материалам Службы безопасности еще один участник террористической организации ЛНР получил реальный срок заключения. Злоумышленником является уроженец Довжанска, который в 2017 году добровольно присоединился к "народной милиции ЛНР".