В Черновцах задержали российского агента: шпионил за подразделениями ВСУ, СБУ и пограничников

Пророссийски настроенный житель Черновцов сознательно дал согласие представителю Главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ в проведении подрывной деятельности против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник собирал для окупантов разведданные о местоположениях Сил обороны и объектов критической инфраструктуры в восточных и западных регионах Украины.

"Прежде всего, врага интересовали локации подразделений СБУ и Госпогранслужбы, а также точные координаты ключевых мостов и электроподстанций на Харьковщине и Буковине", - отмечают правоохранители.

Сотрудники СБУ задержали российского агента в Черновцах во время проведения скрытой фотофиксации военного объекта.

"По данным следствия, приспешником агрессора оказался местный житель, который в 2021 году переехал в Харьков и работал техником по настройке интернета. После начала полномасштабного вторжения он начал активно распространять прокремлевские нарративы на своей странице в запрещенной соцсети "Одноклассники". Впоследствии на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ГРУ, предложивший негласное сотрудничество в пользу страны-агрессора", - сообщают в СБУ.

Там добавляют, что, находясь в Харькове, вражеский агент выполнял указания своего российского "куратора" по сбору данных о дислокации блокпостов и фортификационных сооружений в городе. Кроме того, он передавал оккупантам геолокацию местных энергообъектов.

"Вскоре фигурант получил новую задачу - вернуться в Черновцы под видом посещения родственников. Хотя на самом деле целью "поездки" было шпионство за областным управлением СБУ, пограничному отряду и местному военкомату. Также в центре внимания злоумышленника находились транспортные мосты региона - их координаты и система охраны. Кроме того, он передавал агрессору локации логистических центров и стационарные пункты хранения гуманитарной помощи", - рассказали в СБУ.

Для передачи разведданных злоумышленник использовал мессенджер. За каждое выполненное задание оккупанты обещали ему денежное "вознаграждение" на банковскую карточку.

Во время обысков по месту жительства задержанного обнаружен мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", - отметили в СБУ.

Ранее СБУ разоблачила еще одного агента ФСБ во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Запорожья. Злоумышленником оказался бывший чиновник налоговой милиции, который в 2011 году был уволен за коррупцию.