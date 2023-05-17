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Преступность
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Медсестра из Херсона передавала представителю ФСБ персональные данные украинских защитников

Медсестра из Херсона передавала представителю ФСБ персональные данные украинских защитников
Служба безопасности задержала еще одну российскую агентку

Служба безопасности задержала еще одну российскую агентку в результате контрдиверсионных мер в освобожденном Херсоне. Ею оказалась медсестра одной из местных больниц, которая во время оккупации областного центра была завербована кадровым сотрудником ФСБ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что по заданию врага после освобождения Херсона женщина осталась в городе и продолжила работу в медучреждении для разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

"В дальнейшем злоумышленница собирала для агрессора учредительные данные украинских защитников, которые проходили лечение в медицинском учреждении. Также она шпионила за местами базирования Сил обороны, которые дислоцируются на территории областного центра. Кроме того, российская агентка фиксировала последствия вражеских ракетно-артиллерийских обстрелов Херсона и передавала соответствующие "отчеты" в ФСБ через мессенджер", - отметили в СБУ.

Там добавляют, что разведданные требовались оккупантам для корректировки повторных огневых ударов по городу.

"Как установили следователи, в поле зрения российской спецслужбы женщина попала из-за публичной поддержки захватчиков в одной из антиукраинских групп в Телеграмм", - отмечают правоохранители.

Во время обысков по месту жительства женщины обнаружен мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с агрессором.

Фото 2 — Медсестра из Херсона передавала представителю ФСБ персональные данные украинских защитников
Фото 3 — Медсестра из Херсона передавала представителю ФСБ персональные данные украинских защитников
Фото 4 — Медсестра из Херсона передавала представителю ФСБ персональные данные украинских защитников
Фото 5 — Медсестра из Херсона передавала представителю ФСБ персональные данные украинских защитников

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время она находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", - сообщили в СБУ.

Напомним, ранее Служба безопасности задержала еще двух сторонников РФ в результате масштабных контрдиверсионных мер на освобожденной части Херсона. Злоумышленниками оказались местные жители: отец и сын, поддержавшие захватчиков во время оккупации региона.

Автор:
Светлана Манько