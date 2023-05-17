Медсестра из Херсона передавала представителю ФСБ персональные данные украинских защитников

Служба безопасности задержала еще одну российскую агентку в результате контрдиверсионных мер в освобожденном Херсоне. Ею оказалась медсестра одной из местных больниц, которая во время оккупации областного центра была завербована кадровым сотрудником ФСБ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что по заданию врага после освобождения Херсона женщина осталась в городе и продолжила работу в медучреждении для разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

"В дальнейшем злоумышленница собирала для агрессора учредительные данные украинских защитников, которые проходили лечение в медицинском учреждении. Также она шпионила за местами базирования Сил обороны, которые дислоцируются на территории областного центра. Кроме того, российская агентка фиксировала последствия вражеских ракетно-артиллерийских обстрелов Херсона и передавала соответствующие "отчеты" в ФСБ через мессенджер", - отметили в СБУ.

Там добавляют, что разведданные требовались оккупантам для корректировки повторных огневых ударов по городу.

"Как установили следователи, в поле зрения российской спецслужбы женщина попала из-за публичной поддержки захватчиков в одной из антиукраинских групп в Телеграмм", - отмечают правоохранители.

Во время обысков по месту жительства женщины обнаружен мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с агрессором.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время она находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", - сообщили в СБУ.

Напомним, ранее Служба безопасности задержала еще двух сторонников РФ в результате масштабных контрдиверсионных мер на освобожденной части Херсона. Злоумышленниками оказались местные жители: отец и сын, поддержавшие захватчиков во время оккупации региона.