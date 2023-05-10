Бывший охранник российской пыточной в Херсоне проведет 8 лет за решеткой

Служба безопасности в результате комплексных мер собрала безоговорочные доказательства вины на бывшего охранника российской пыточной, действовавшей во время временной оккупации Херсона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, при освобождении города злоумышленник решил скрыться в Одессе, где пытался "залечь на дно" и тем самым избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Учитывая сотрудничество со следствием, суд назначил ему 8 лет тюрьмы с лишением права занимать какие-либо должности в правоохранительных органах сроком на 10 лет и конфискацией имущества.

По данным следствия, преступником является бывший чиновник Государственного учреждения "Северная исправительная колония (№90)" в Херсоне, который после захвата города пошел на сотрудничество с врагом. За это ему предложили "должность" в рядах созданного агрессором "исправительного учреждения". Злоумышленник согласился на "предложение" и добровольно написал "заявление" на вступление в оккупационный орган.

Там он был назначен в состав подразделения охраны российского режимного объекта, куда рашисты незаконно свозили репрессированных местных жителей. Большинство пострадавших были участниками движения сопротивления. В пыточных оккупанты пытали украинских граждан и пытались "выбить" из них согласие на сотрудничество с врагом.

При этом сам коллаборант помогал агрессору охранять "камеры" и "периметр" российской пыточной.

На основании полученных материалов суд признал злоумышленника виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Напомним, ранее Служба безопасности задержала еще двух сторонников РФ в результате масштабных контрдиверсионных мер на освобожденной части Херсона. Злоумышленниками оказались местные жители: отец и сын, поддержавшие захватчиков во время временной оккупации региона.