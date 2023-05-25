СБУ сообщила о подозрении командующему Черноморским флотом РФ, который приказал обстреливать Украину "Калибрамы"

Служба безопасности установила, что вицеадмирал ВМС России Виктор Соколов причастен к массированным российским ударам по гражданским объектам Украины. С августа 2022 г. он лично отдавал приказы осуществлять пуски крылатых ракет "Калибр" по украинской энергетической инфраструктуре. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Следователи СБУ сообщили Соколову о подозрении сразу по нескольким статьям. Ему инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также планирование, подготовку и ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору.

По данным СБУ, в результате этих обстрелов погибли четыре человека, еще 40 были ранены.

Выпущенные ракеты повредили энергообъекты в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Запорожской, Сумской, Хмельницкой, Ровенской, Черновицкой, Черкасской, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

Кроме этого, в результате обстрелов были нанесены значительные потери национальной системе жизнеобеспечения, временно остановилась работа десятков учебных заведений, больниц и других социальных учреждений.

Ранее Служба безопасности сообщила о подозрении заместителю командующего воздушно-десантными войсками вооруженных сил РФ генерал-лейтенанту Анатолию Концевому, отдавшему приказ уничтожить "Мрию".