Honda инвестирует $65 млрд в развитие технологий электромобилей

Honda Motor Co. объявила о планах по увеличению инвестиций в технологии электромобилей примерно до 10 триллионов иен (65 миллиардов долларов) в течение 10 лет.

Об этом сообщает Kyodo.

Honda будет вкладывать деньги в развитие технологий электрокаров до 2030 финансового года.

Ожидается, что инвестиции будут направлены на повышение конкурентоспособности японского автопроизводителя с мощными зарубежными конкурентами, такими как Tesla Inc. и китайский BYD Co.

Honda стремится увеличить долю электромобилей и автомобилей на топливных элементах до 100% общего объема продаж новых автомобилей к 2040 году.

Генеральный директор Honda Тосихиро Мибе рассказал, что индустрия электромобилей все еще находится в зачаточном состоянии, но "в долгосрочной перспективе переход на электромобили будет происходить неуклонно".

Автопроизводитель заявил, что к 2030 году выпустит семь моделей своей новой серии электромобилей Honda 0 по всему миру, начиная от небольших автомобилей и заканчивая большими внедорожниками.

Японские автопроизводители планируют догнать зарубежных конкурентов

Японские автопроизводители, считающиеся отстающими на рынке электромобилей, полны решимости догнать зарубежных конкурентов.

В марте компания Honda заявила, что рассматривает возможность сотрудничества с главным конкурентом Nissan Motor Co. по электромобилям и программному обеспечению.

Nissan планирует инвестировать 2 триллиона иен (11 млн долларов) в электрификацию и связанные с ней технологии в течение пяти лет.

Toyota Motor Corp. заявила в мае 2023 года, что инвестирует 5 триллионов иен (32,5 млрд долларов) в электромобили и аккумуляторы до 2030 года.

Вместе с тем автомобильный концерн Tesla планирует потратить в 2024 году более 500 миллионов долларов на расширение сети быстрой зарядки.

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