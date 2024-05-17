МИД возобновляет предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста за границей

МИД Украины распорядилось зарубежным дипломатическим учреждениям с 18 мая возобновить согласно действующему законодательству прием заявлений на совершение консульских действий мужчинам призывного возраста, который был приостановлен 23 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Техническая пауза в приеме новых заявлений на предоставление консульских услуг от отдельной категории граждан Украины подходит к концу", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что через несколько недель технической паузы специалисты МИД оперативно актуализировали нормативные документы и внесли изменения в алгоритмы информационно-коммуникационных систем, что позволило привести консульскую деятельность в соответствие с Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".

Также сообщается, что отдельную работу провело Министерство обороны Украины и другие органы власти по созданию механизмов обновления военно-учетных данных и их синхронизации с консульскими услугами МИД.

МИД подготовил ответы на наиболее часто задаваемые вопросы

В связи с завершением технической паузы и возобновлением приема заявлений от всех категорий граждан, МИД предоставляет детальные разъяснения о новом порядке получения консульских услуг согласно действующему законодательству.

1. Как будет происходить предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста?

С 18 мая мужчины в возрасте 18-60 лет, находящиеся/проживающие за границей, имеют возможность подать заявления на получение консульских услуг.

Согласно новому законодательству, наряду с документами, необходимыми для получения выбранной консульской услуги, такие заявители должны также подать свой военно-учетный документ в бумажном (ВУД) или электронном виде (е-ВУД).

При этом следует обратить внимание на то, что бумажный документ можно будет подавать только до начала работы электронного кабинета призывника, в котором каждый сможет самостоятельно сформировать электронный документ.

2. Что такое бумажный военно-учетный документ (ВУД)?

Бумажным военно-учетным документом является удостоверение о приписке к призывному участку (выдается призывникам) или военный билет или временное удостоверение военнообязанного (выдается военнообязанным).

Таким образом, призывникам нужно иметь удостоверение о приписке к призывному участку, а военнообязанным и военнослужащим – военный билет или временное удостоверение.

Бумажные военно-учетные документы будут действовать только до запуска электронного кабинета призывника. После запуска будут действовать электронные военно-учетные документы, которые каждый заявитель сможет самостоятельно сформировать онлайн в электронном кабинете.

3. Что такое электронный военно-учетный документ (е-ВУД)?

Это электронный документ, отображаемый в приложении на смартфоне пользователя и содержащий проверенные данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Начиная с 18 июня, его можно будет сформировать самостоятельно после актуализации собственных данных в электронном кабинете призывника.

Для получения консульской услуги электронный военно-учетный документ должен быть достоверным и актуальным, то есть сформированным не ранее чем за 3 дня до обращения в консульское учреждение. Если документ старше 3 дней, перед обращением следует заново сформировать его в электронном кабинете призывника.

Сосканировав код со смартфона заявителя, консул сможет в режиме реального времени получить подтверждение актуальности военно-учетных данных заявителя и возможности получить консульскую услугу.

4. Что делать, если электронный кабинет призывника еще не заработал, но и бумажного документа нет?

Гражданин Украины может воспользоваться временной альтернативной опцией: стать на временный консульский учет или обновить свои данные консульского учета, и тогда подать заявление на получение консульской услуги без электронного или бумажного военно-учетного документа.

В таком случае не требуется делать отдельную запись в электронной очереди для представления документов для взятия на временный консульский учет или обновления данных консульского учета (такие документы предоставляются в рамках записи в электронную очередь на соответствующую консульскую услугу вместе с пакетом необходимых для ее получения документов).

Перечень документов, необходимых для взятия на временный консульский учет или обновления данных для пребывания на нем, содержится в соответствующем разделе на сайте зарубежного дипломатического учреждения, предоставляющего эту услугу для жителей своего консульского округа.

В случае наличия вида на жительство в иностранном государстве, гражданин должен также добавить копию такого разрешения к документам для взятия на учет.

Важно уточнить, что в целом такая процедура временная и будет действовать только до момента, когда в электронном кабинете призывника появится возможность самостоятельного формирования электронного военно-учетного документа. С этого момента принятие на учет или обновление данных консульского учета не будет заменять собой требование предоставления электронного военно-учетного документа.

5. Когда можно не представлять бумажный или электронный военно-учетный документ для получения консульских услуг?

Бумажный или электронный военно-учетный документ для получения консульских услуг можно не представлять в трех случаях.

Во-первых, если речь идет об оформлении удостоверения личности на возвращение в Украину (т.н. "белый паспорт").

Во-вторых, когда консульское действие совершается в интересах ребенка, второй родитель которого является иностранцем или лицом без гражданства.

В третьих, если за консульской услугой обращается арестованный или лишенный свободы заявитель.

6. Что делать, если нет не только бумажного военно-учетного документа, но и загранпаспорта?

Для взятия на временный консульский учет наличие загранпаспорта обязательно. В таком случае гражданин должен дождаться 18 июня, когда согласно сообщению Министерства обороны, в электронном кабинете призывника появится возможность сформировать электронный военно-учетный документ. Сформировав такой документ, гражданин сможет обратиться с ним в консульское учреждение для оформления загранпаспорта.

Для граждан, не имеющих загранпаспорта, также остается доступной возможность оформления удостоверения личности на возвращение в Украину (т.н. "белый паспорт").

7. Что такое электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста и когда он заработает?

Электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста – один из методов обновления военно-учетных данных. Согласно информации Министерства обороны, электронный кабинет будет реализован в формате мобильного приложения "Резерв+", который можно будет скачать только с официальных маркеров App Store и Google Play.

Приложение для военнообязанных появится 18 мая, чтобы у каждого была возможность выполнить свой долг и уточнить свои контактные данные. Подробные инструкции по работе мобильного приложения уже обнародуются на ресурсах Министерства обороны: Facebook, Telegram.

В мобильном приложении для военнообязанных можно будет уточнить мобильный номер, место фактического проживания и адрес электронной почты, как это определено законодательством. Более подробные разъяснения содержатся в сообщениях Министерства обороны в Facebook и видеоинструкции на YouTube.

С 18 июня в приложении появится возможность после уточнения своих данных сформировать выписку из реестра Оберіг с личными персональными и служебными данными, хранящимися в реестре (электронный военно-учетный документ, е-ВУД).

По всем вопросам работы приложения можно будет обращаться в службу поддержки, которую обеспечивает Министерство обороны Украины. Дополнительная информация будет размещена в день запуска сервиса.

Консульства перестали предоставлять услуги мужчинам призывного возраста

Напомним, что с 23 апреля все дипломатические учреждения Украины за границей временно приостановили все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста. Сначала об этом написало издание ZN.UA, ссылаясь на письмо за подписью первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сыбиги.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впоследствии подтвердил приостановку предоставления консульских услуг военнообязанным мужчинам. Чиновник написал, что когда мужчина призывного возраста показывает государству, что его не интересует вопрос его выживания, то и требовать от государства услуг права он не имеет. Он добавил, что в данном случае речь идет о справедливости в отношениях между украинскими мужчинами за границей и украинскими мужчинами в Украине.

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