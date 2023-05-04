Henkel продал свой бизнес в России

Немецкий химико-промышленный гигант Henkel AG, занимающийся производством моющих средств, косметики и средств для гигиены, завершил продажу своего бизнеса в России. Об этом сообщили российские СМИ.

Немецкий гигант завершил сделку по продаже российских активов, за них компания получила 690 млн долларов.

Соглашение предусматривает приобретение российских активов Henkel консорциумом инвесторов, в который входят Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. Покупатели, как сообщили в головном офисе компании, налажены связи с западными странами и не находятся под санкциями Евросоюза.

Отметим, что в России Henkel производила продукцию на 11 заводах, на которых создавались клеевые материалы, моющие средства, косметики и средства личной гигиены. Компания владела брендами "Момент", "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Fa, Taft, Shamtu, Ceresit, Metylan.

В 2021 году выручка российской "Хенкель" составила 95,14 млрд руб. Чистая прибыль – 7,48 млрд руб.

Количество сотрудников, работавших в России, – 2,5 тыс. человек.

О том, что Henkel AG продает свой бизнес в России, стало известно в апреле.

В Henkel подчеркнули, что решение о выходе с российского рынка компания приняла в апреле 2022 года.

Ранее журналист, блогер Сергей Лямец в собственном расследовании в отношении компаний, не вышедших из России, заявил, что "Немецкий химический гигант Henkel AG год назад объявил, что планирует прекратить деятельность в России. Вместо этого он лишь выделил свой российский бизнес в отдельную структуру Lab Industries. Переименовал, т.е. Определенным образом, я понимаю: 11 заводов с объемами продаж около €1 млрд в год - это аргумент. Но все равно, это действительно удивительно.”

Добавим, во второй половине апреля более 20 международных компаний окончательно покинули российский рынок.

Как стало известно, южнокорейская компания, специализирующаяся на производстве автомобилей, Hyundai Motor Co планирует покинуть российский рынок и продать свои производственные предприятия.