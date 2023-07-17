Шведская компания Essity ушла с российского рынка

Компания Essity, специализирующаяся на производстве средств гигиены и здравоохранения, завершила продажу своего бизнеса в России и окончательно покинула страну. Общий объем активов компании в РФ составлял 1,2 млрд шведских крон.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С начала войны России против Украины мы были полностью сосредоточены на выходе из России. Сегодня мы завершили продажу нашего бизнеса после продолжительного и сложного процесса", – говорит Магнус Грот, президент и генеральный директор Essity.

В апреле 2022 года Essity начала работу по выходу с российского рынка. В том же году было проведено обесценивание активов компании в России примерно на 1,7 млрд шведских крон.

В 2022 году чистые продажи Essity в России составляли 2% от общей консолидированной чистой продажи.

В пресс-службе Essity добавили, что российский бизнес приобрела компания ООО "Новые технологии".

Покинул рынок РФ и немецкий химико-промышленный гигант Henkel AG, занимающийся производством моющих средств, косметики и средств для гигиены.

За время войны многие мировые компании покинули рынок России. Шведская компания IKEA решила приостановить поставки своих товаров в Россию и Белоруссию, а также все производственные операции. Сразу три самых популярных мировых сетей ресторанов KFC, MacDonalds и Starbucks заявили, что уходят из России из-за развязывания войны в Украине.