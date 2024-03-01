Zara возвращается в Украину: Inditex откроет часть магазинов в Киеве в начале апреля

Владелец брендов Zara, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti и Bershka возвращается в Украину после длившейся два года паузы. Решение испанского владельца Inditex снова открыть магазины в Украине свидетельствует о постепенном возобновлении привычного ритма жизни в некоторых крупных городах страны.

Об этом со ссылкой на Financial Times сообщает Ассоциация ритейлеров Украины.

Согласно сообщению, Zara готовится к открытию магазинов в Украине, которые она закрыла после начала полномасштабного вторжения. Это важный шаг, подчеркивающий хрупкую "новую нормальность" жизни в нескольких украинских городах. Компания Inditex уже сообщила арендодателям, что в начале апреля в Украине после двухлетней паузы начнут открываться магазины популярного бренда одежды.

FT отмечает, что Inditex – крупнейшая в мире модная группа по объему продаж, является важнейшим мировым оператором, еще не вернувшимся в Украину. Ведь до войны его брендовые магазины были одним из главных факторов, привлекавших посетителей в торговые центры. Это один из немногих брендов, до сих пор не рискнувших возобновить свою работу в Украине. В то же время H&M, которая до войны имела восемь магазинов в Украине, возобновила работу в ноябре 2023 года.

Испанский ритейлер планирует открыть 50 из 84 магазинов в Украине. Работа будет возобновляться постепенно – сначала откроются 20 магазинов, в том числе три – в торговых центрах Киева. Сроки открытия других магазинов еще не определены.

34 магазина, которые останутся закрытыми, находятся в южных и восточных областях Украины, непосредственно пострадавших от войны, где украинское правительство запретило коммерческую деятельность.

В компании подчеркнули, что Inditex будет придавать приоритет безопасности сотрудников и клиентов и адаптировать свои планы к рыночным обстоятельствам. Некоторые украинские сотрудники уже отправлены на обучение в Польшу для подготовки к возвращению на работу.

Все магазины компании, среди которых были бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti и Bershka, были закрыты 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения России. С тех пор Inditex перестала доставлять товары в Украину, но продолжала платить налоги и заработную плату своим 1000 украинских работников. Также Inditex сохраняла свои договоры аренды с арендодателями при закрытии магазина, но не разглашает, на каких условиях.