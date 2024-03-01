Zara повертається в Україну: Inditex відкриє частину магазинів у Києві на початку квітня

Власник брендів Zara, Stradivarius, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka повертається в Україну після паузи, яка тривала два роки. Рішення іспанського власника Inditex знову відкрити магазини в Україні свідчить про поступове відновлення звичного ритму життя в деяких великих містах країни.

Про це з посиланням на Financial Times повідомляє Асоціація ритейлерів України.

Згідно з повідомленням, Zara готується до відкриття магазинів в Україні, які вона закрила після початку повномасштабного вторгнення. Це важливий крок, який підкреслює крихку "нову нормальність" життя в декількох українських містах. Компанія Inditex вже повідомила орендодавців, що на початку квітня в Україні після дворічної паузи почнуть відкриватися магазини популярного бренду одягу.

FT зазначає, що Inditex – найбільша у світі модна група за обсягом продажів, є найважливішим світовим оператором, який ще не повернувся в Україну. Адже до війни його брендові магазини були одним із головних чинників, які притягували відвідувачів у торгові центри. Це один з небагатьох брендів, які досі не ризикнули відновити свою роботу в Україні. В той же час H&M, яка до війни мала вісім магазинів в Україні, відновила роботу в листопаді 2023 року.

Іспанський ритейлер планує відкрити 50 із 84 магазинів в Україні. Робота буде відновлюватись поступово – спочатку відкриються 20 магазинів, серед них три – в торгових центрах Києва. Терміни відкриття інших магазинів ще не визначені.

34 магазини, які залишаться закритими, знаходяться в південних та східних областях України, які безпосередньо постраждали від війни, де український уряд заборонив комерційну діяльність.

У компанії підкреслили, що Inditex надаватиме пріоритет безпеці співробітників і клієнтів і адаптуватиме свої плани до ринкових обставин. Деякі українські співробітники вже відправлені на навчання до Польщі для підготовки до повернення на роботу.

Всі магазини компанії, серед яких були бренди Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti та Bershka, були зачинені 24 лютого 2022 року, в день повномасштабного вторгнення Росії. Відтоді Inditex припинила доставляти товари до України, але продовжувала платити податки та заробітну плату своїм 1000 українським працівникам. Також Inditex зберігала свої договори оренди з орендодавцями під час закриття магазину, але не розголошує, на яких умовах.