Умер легендарный дизайнер одежды Джорджио Армани

Джорджио Армани скончался в возрасте 91 года. / Википедия

Джорджио Армани скончался сегодня, 4 сентября, в возрасте 91 года. Он несколько месяцев восстанавливался дома после госпитализации, которую держал в секрете.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию La Repubblica.

Несмотря на болезнь, он продолжал участвовать в подготовке к показу, запланированному на 28 сентября в Академии Brera. Этим показом Армани должен был отметить 50-летие своей карьеры. До последнего дня он следил за репетициями через FaceTime.

Джорджио Армани был известен своим прямолинейным характером. В своей работе он всегда ставил во главу угла людей, которые носят его одежду, а потом уже моду, тренды и быстротечные тенденции.

Новость дополняется.

Автор:
Татьяна Ковальчук