Італійський модний дім Valentino втратив 22% прибутку у 2024 році

Операційний прибуток італійського будинку моди Valentino минулого року впав на 22% і склав 280 мільйонів доларів. Сектор предметів розкоші зіштовхнувся із уповільненням світового попиту на товари високого класу, особливо в країнах Азії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Європейські бренди з виробництва предметів розкоші розраховували на те, що багаті американці дадуть поштовх до зростання, адже очікування зростання продажів у Китаї залишалися на низькому рівні. Але після впровадження мит президента США Дональда Трампа сектор готується до того, що може стати найтривалішим спадом за останні роки.

За даними модного дому Valentino, витрати компанії призвели до зниження її операційного прибутку до 280 мільйонів доларів США у 2024 році. Виручка впала на 2%, незважаючи на хороші продажі в Японії, на Близькому Сході та в Америці. При цьому онлайн-продажі зросли на 5% порівняно з попереднім роком, що відповідає їх меті зі зміцнення свого бізнесу у сфері електронної комерції.

"Наша робота зробила рішучий крок уперед з приходом Алессандро Мікеле на посаду нашого нового креативного директора", - заявив генеральний директор Valentino Якопо Вентуріні.

Модний дім найняв колишнього дизайнера Gucci у березні минулого року після звільнення креативного директора П'єрпаоло Піччолі, який обіймав цю посаду 25 років.

У 2023 році власник Gucci Kering придбав 30% акцій Valentino з опціоном на викуп всього акціонерного капіталу компанії до 2028 року.

Раніше повідомлялося, що італійський дім моди Prada погодився купити виробника одягу класу люкс та інших предметів розкоші Versace за 1,38 млрд доларів готівкою в рамках угоди, спрямованої на зміцнення її позицій як найбільшої модної групи Італії.