Дім моди Prada погодився купити Versace за 1,38 мільярда доларів готівкою

Італійський дім моди Prada погодився купити виробника одягу класу люкс та інших предметів розкоші Versace за 1,38 млрд доларів готівкою в рамках угоди, спрямованої на зміцнення її позицій як найбільшої модної групи Італії.

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Про це повідомляє Вloomberg

Міланська компанія, контрольована мільярдером-дизайнером Міуччою Прадою та її чоловіком Патріціо Бертеллі, очікує, що операцію буде закрито у другій половині цього року.

Другого березня 2025 року стало відомо, що дім Prada близький до операції з купівлі Versace в американського інвестора Capri Holdings, який заплатив 1,8 мільярда доларів за бренд у 2018 році.

Покупка стане найбільшою за 112-річну історію Prada. Ця угода поверне Versace в італійське володіння, а Prada отримає вигідніше становище для конкуренції з більшими люксовими брендами, такими як LVMH та Kering.

Домовленість про покупку була досягнута, незважаючи на потрясіння на світовому ринку, викликані митами президента США Дональда Трампа. Prada протягом кількох місяців вела переговори про купівлю модного будинку, заснованого Джанні Версаче у 1970-х роках та відомого своїми яскравими моделями готового одягу, взуття та аксесуарів.

Нагадаємо, у березні повідомлялося, що Prada має намір купити Versace за 1,6 млрд доларів. Покупка переламає багаторічну тенденцію поглинання італійських модних груп, включаючи Gucci та Valentino, іноземними конкурентами.