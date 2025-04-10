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Дом моды Prada согласился купить Versace за 1,38 миллиарда долларов наличными
Итальянский дом моды Prada согласился купить производителя одежды класса люкс и других предметов роскоши Versace за 1,38 млрд долларов наличными в рамках сделки, направленной на укрепление ее позиций как крупнейшей модной группы Италии.
Об этом сообщает Вloomberg
Миланская компания, контролируемая миллиардером-дизайнером Миучей Прадой и ее мужем Патрицио Бертелли, ожидает, что операция будет закрыта во второй половине этого года.
Второго марта 2025 года стало известно, что дом Prada близок к сделке по покупке Versace у американского инвестора Capri Holdings, который платит в 1,8 миллиарда долларов за бренд в 2018 году.
Покупка станет самой большой за 112-летнюю историю Prada. Эта сделка вернет Versace в итальянское владение, а Prada получит более выгодное положение для конкуренции с большими люксовыми брендами, такими как LVMH и Kering.
Договоренность о покупке была достигнута, несмотря на потрясения на мировом рынке, вызванные пошлинами президента США Дональда Трампа. Prada в течение нескольких месяцев вела переговоры о покупке модного дома, основанного Джанни Версаче в 1970-х годах и известной своими яркими моделями готовой одежды , обуви и аксессуаров .
Напомним, в марте сообщалось, что Prada намерена купить Versace за 1,6 млрд долларов . Покупка преломит многолетнюю тенденцию поглощения итальянских модных групп, включая Gucci и Valentino , иностранными конкурентами.